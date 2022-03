L’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ), présidée par le Pr. Marimantia Diarra a, dans un communiqué publié, à l’occasion de la journée de 8 mars, salué l’effort des femmes maliennes. Le parti de l’Abeille a noté également le degré de motivation des femmes maliennes dans leurs domaines respectifs. Cela dénote de la grande responsabilité qu’elles jouent dans l’accomplissement quotidien de leurs tâches respectives et leur souhaite beaucoup de succès, tant sur le plan personnel que professionnel.

Le parti de l’Abeille a également rendu hommage à la nouvelle génération de femmes sur les pas de Tapama Djénépo pour le courage, dont elles font preuve en s’exprimant, en inspirant les autres et en mobilisant leurs sœurs pour un avenir plus durable. C’est pourquoi, l’Adéma-PASJ a tenu à rappeler que « les droits des femmes et des filles sont inaliénables, intégraux et indissociables des droits universels de la personne humaine ».

A cet effet, la Ruche déclare partager parfaitement la pertinence du thème abordé au plan international cette année, lors de la célébration de ladite Journée : « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ». Ce thème a été choisi, selon le parti, en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation.

Pour le parti de l’abeille, le 8 mars de cette année se tient dans un contexte très difficile, caractérisé par une double crise sécuritaire et sanitaire. A cette situation, déplora-t-il, « se sont ajoutées les sanctions de la CEDEAO dont les effets affectent en premier, les femmes, sans oublier l’attaque terroriste perpétrée contre nos FAMa, à Mondoro ».

Ainsi, tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer pour la promotion d’une société malienne plus encline à l’égalité des droits et à l’équité, l’Adéma-PASJ a renouvelé « toute sa disponibilité et tout son engagement à accompagner les femmes pour qu’elles retrouvent la place qui est la leur dans un monde qui a de plus en plus besoin de leurs expertises ».

L’Adema-PASJ de conclure en exhortant les femmes à plus d’engagement et de soutien aux Forces de défense et de sécurité engagées sur les théâtres d’opérations face aux terroristes.

Les abeilles ont profité de l’occasion pour apporter un soutien indéfectible à nos FAMa et alliés et les encourager dans l’accomplissement de leur mission régalienne.

Seydou Diamoutené

