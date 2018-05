Les sous-sections de l’URD et du PSP de Tandio et des centaines de militants d’autres partis politiques ont rejoint le RPM. Leur objectif est de faire réélire IBK dès le premier tour à la présidentielle à venir afin qu’il parachève les nombreux chantiers qu’il a ouvert. La cérémonie eu lieu le dimanche dernier sous la présidence du Directeur de cabinet du président de la République, Dr Ibrahim Traoré, en présence du représentant du président du RPM, M. Ousmane Koné et du secrétaire général de la section RPM du cercle de Yorosso, Dr Nango Dembélé.

C’est dans une ambiance festive que la délégation venue de Bamako a été accueillie par la population du village de Tandio, sortie massivement pour la circonstance, avec à sa tête, le chef de village Madou Dao.

En effet, les populations du village de Tandio situé dans le cercle de Yorosso ont décidé de rejoindre le RPM pour aider le président IBK à consolider ce qui a été réalisé et parachever ce qui est en cours de réalisation dans tous les domaines dans le cercle de Yorosso, en particulier et la région de Sikasso en général et au niveau national.

« Avant, nous ne savions pas où aller. Mais maintenant, nous nous sommes réveillés et nous avons vu le chemin et l’homme à suivre pour le développement de notre localité. Cet homme, je le nomme Ibrahim Boubacar Keita. C’est pourquoi, moi et mon village avons décidé de rejoindre le RPM. Pour nous, IBK reste toujours l’homme de la situation », a déclaré le chef de village de Tandio.

Comme tout chef de village qui se soucie du bien-être de sa population, Madou Dao n’a pas hésité à interpeller les autorités sur l’état de la route de son village et pour l’aménagement de la pleine de Tandio qui constitue la principale source de revenus pour les populations de la localité.

« Nous soutenons IBK », a-t-il conclu.

« Vue toutes les actions réalisées et en cours dans le cercle de Yorosso par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, il sera réélu dès le premier tour de la présidentielle de juillet prochain », a déclaré le porte-parole des adhérents, M. Adama Nyan Dao non moins secrétaire général sortant de la sous-section URD du village de Tandio.

Abondant dans le même sens, le représentant du PSP s‘est exprimé en ces termes: « nous avons décidé de rejoindre le RPM pour travailler ensemble avec le ministre Dr Nango Dembélé, pour développer le cercle de Yorosso ».

Pour sa part, Awa Dao, représentante des femmes de Tandio a fait savoir que toutes les femmes du village ont rejoint le RPM en plus de leurs enfants et leurs maris.

A sa suite, le secrétaire général de la section RPM du cercle de Yorosso, Dr Nango Dembélé, a remercié la population de Tandio qui a décidé d’adhérer massivement au Rassemblement Pour le Mali (RPM).

« Le chef de village m’avait contacté il y a de cela quelques mois pour me dire qu’ils ont compris et compte tenu du bilan positif du président de la République, ils veulent se joindre à son parti pour l’aider à parachever le travail qu’il a commencé. Nous avons répondu oui à cet appel », a expliqué Dr Nango Dembélé. Pour lui, en plus du village de Tandio, il y’a plus de 10 autres villages qui ont pris part à la cérémonie. Ce qui fait que le ‘’le takokélé’’ sera assuré pour le président de la République, IBK, dès le premier tour de la présidentielle.

Pour le représentant du président du RPM, M. Ousmane Koné, cette rencontre d’adhésion massive témoigne de la vitalité de la section RPM de Yorosso plus particulièrement la sous-section de Tandio.

« Nous sommes très heureux aujourd’hui de ce que nous avons vu et entendu à Tandio. Nous nous en réjouissons », souligne-t-il.

Pour le Directeur de cabinet du président de la République, Dr Ibrahim Traoré, cette adhésion massive dans la commune de Tandio signifie que les gens font toujours confiance à IBK et réclament sa candidature pour la présidentielle à venir.

« A mon humble avis, je crois qu’ils ne seront pas déçus », rassure le représentant d’IBK.

« Je remercie Tandio pour l’accueil qui nous a été réservé. C’est ce que je peux dire à la place du président de la République. Je souhaite aussi qu’il soit candidat à sa propre succession au regard de tous ce qu’il a fait pour le pays. Les ennemis du Mali, de l’intérieur comme de l’extérieur, essayent toujours de lui mettre les bâtons dans les roues pour l’empêcher d’avancer. Malgré tout, il avance, donc aidons le à avancer », a conclu Dr Ibrahim Traoré.

Rappelons que le potentiel agricole du village de Tandio, situé dans la commune rurale de Koury (cercle de Yorosso) est incroyable. La population a juste besoin de routes pour évacuer les productions et les mettre sur marché. Elles ont aussi une grande pleine qui doit être aménagée.

« On ne fait pas de promesses. On note les besoins et avec les moyens disponibles, on fait ce qu’on peut. La démagogie, personnellement, je ne la cultive pas. Ce sont mes parents et je leur dois le langage de la vérité », a précisé Dr Nango Dembélé.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :