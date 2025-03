Selon les informations, des individus armés ont tiré sur Boubou Cissé, président d’un marché à bétail et notable de la communauté peule, alors qu’il rentrait chez lui à Bamako. Des témoins sur place et son fils ont rapporté que les faits se sont déroulés, le mardi dernier, entre 18h et 19h, les assaillants auraient bloqué son véhicule avant de lui tirer trois balles.

Son corps a été inhumé ce vendredi 21 mars, en présence de nombreux fidèles et personnalités de la communauté peule. Devant de tels actes de barbarie, ça craint fort pour tous les acteurs liés de près ou de loin à une des communautés. C’est un précédent fâcheux qui ne doit pas prospérer. D’ici que l’enquête des services de sécurité n’aboutisse à des résultats précis il est recommandé de ne pas ajouter de l’huile sur le feu et servir la cause des forces obscurantistes au moment où les Fama continuent leurs opérations de neutralisation et de nettoyage de tous les repaires de terroristes. Pour l’instant on n’est pas en mesure de dire si c’est un crime crapuleux ou un règlement de compte. Ce qui est sûr les facteurs humains les plus à même d’ajouter de l’amalgame à ce crime odieux ne sont pas inconnus. C’est dire que les tensions qui existent au sein des foirails ne doivent pas déborder en prenant d’autres formes qui ne sont propres aux éleveurs, en majorité des peuls. La crise sécuritaire a parfois des relents de règlement de compte. Mais ce qui est sûr les autorités sont là pour régir nos rapports à travers l’observation stricte de la loi. C’est cette stabilité dans la paix et la sécurité que nous recherchons tous et qu’il est difficile de faire autrement que de s’aimer et de s’entraider en tant que citoyens d’un même pays. Le crime quel que soit les motifs et les coupables ne peut profiter qu’aux ennemis de la paix.

La Rédaction

