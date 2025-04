Après la remise de leur document de synthèse sur leurs propositions élaborées quant au toilette de leur charte, les partis politiques du Mali ont fait l’objet d’une communication en Conseil des ministres, ce 4 avril. Portant leur parole devant le Général d’Armée Assimi Goïta et son Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral, Mamani Nassiré, a informé le Conseil des ministres des résultats de la consultation avec les partis politiques et les organisations de la société civile, dans le cadre de la relecture de la Charte des partis politiques. Pour rassurer les Partis, comme quoi, leurs attentes sont prises en compte au sommet de l’État et que leurs recommandations seront traitées, conformément aux recommandations des Assises nationales de la Refondation. À ce sujet, le ministre Mamani Nassiré a informé le Conseil des ministres que la relecture de la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques, à l’issue de ces consultations, a porté essentiellement sur trois questions qui demeurent : la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement ; la prise en compte des statuts de l’opposition et de son Chef de file dans la Charte des partis politiques ; et l’interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Des sujets récurrents sur lesquels les Partis eux-mêmes conviennent qu’il est important de les observer. D’ici la prochaine étape du processus de relecture de la Charte des partis politiques, ils auront le temps de cogiter sur leur démarche et la méthodologie indiquée ou optimale qui pourrait leur être utile pour aller au-devant des populations, porteuses de la légitimité populaire… Car, il leur faudra soumettre leurs propositions à l’appréciation des électeurs, obligatoirement, et de leurs militants et aux forces vives et porteurs de voix de la Nation. Et ce, dans toutes les Régions du Mali, y compris le District de Bamako ainsi que dans les Ambassades et Consulats du Mali.

Bonne chasse aux voix. Mais attention ! La saison de chasse n’est pas encore ouverte. Donc, patience encore un tout petit peu, Messieurs les Partisans ! Dr Abdoulaye Maïga et son staff y travaillent. Ce sera pour bientôt ! Tout vient à point nommé pour celui ou celle qui sait attendre. Résilience oblige !

