Lettre à grand-père : Soyons et restons optimistes !

Oui grand-père ! 22 septembre 2024, notre chère patrie, notre Mali, a 64 ans ! Oui, 64 ans d’indépendance ! Ce n’est pas petit. Ça se fête malgré les coups bas, malgré les grandes difficultés. Oui 64 ans d’Etat, de pouvoir politique, de l’armée, de l’administration, de justice, de gouvernement, d’assemblée, 64 ans, Etat indépendant ! Bonne fête d’indépendance !

Bonne fête d’indépendance malgré les défis et les difficultés, le pays étant plus que jamais éprouvé dans toutes ses dimensions. 64 ans d’indépendance, ça se fête ! Bonne fête aux pères de l’indépendance. Bonne fête à Modibo Kéita et ses camarades de lutte. Bonne fête aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Bonne fête aux Maliennes et Maliens !

Oui grand-père, malgré tout ce qui se passe, soyons optimistes. Soyons optimistes, un jour, tout ça sera un vieux souvenir. Toutes ses prises d’otage de nos institutions, de nos libertés et notre sécurité. Par-ci, par-là, par d’aucuns et d’autres. Soyons optimistes, l’ordre se rétablira et le Mali ira mieux. Beaucoup mieux ! Chacun retournera à sa daba et le champ Mali sera labouré !

Oui grand-père ! Soyons optimistes. Le pouvoir quittera tous ces jeux de micmac, les intrigues de palais et les restrictions de libertés. Soyons optimistes car le pouvoir sera un jour sécurisé dans des urnes démocratiques et un peuple éveillé à jamais ! Soyons optimistes ! Car les institutions auront désormais le peuple comme sentinelle contre tout ennemi.

Soyons optimistes car rien n’enseigne plus que l’expérience. Les cris et les hurlements ne sont point le chemin, personne n’aura de nouveau à le rappeler. Du vécu. Soyons optimistes ! Car un jour, les rôles seront réattribués et équitablement. Le menuisier travaillera le bois, le forgeron à la forge. Celui qui sait labourer, aura son champ. Le berger, son troupeau. Le militaire aussi…

L’expérience aura donné des cours et tout le monde aura compris. L’Etat redeviendra l’Etat (judiciaire, exécutif et législatif). Nous décentraliserons la gestion de la cité. Les représentants viendront du fin fond de la brousse. Les réalités seront sues à temps de tous et les choses gérées à l’avance. Nous anticiperons. Nous ferons du Mali une grande nation ! Le Grand Mali de tous, de Kayes à Kidal !

Restons optimistes malgré les larmes, les coups et les complots de l’ami ennemi et de l’ennemi juré. Restons forts et soudés. Portons la main à notre armée et ne tombons jamais dans l’arbitraire. L’arbitraire amène le chaos et le désastre. Ne devenons pas monstres en combattant le monstre. Soyons optimistes ! Bonne fête d’indépendance ! A mardi prochain pour ma 268e lettre. Inch’Allah !

Koureichy Cissé

