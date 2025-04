Conférence régionale de l’URD : Les militants de la région de Kayes plébiscitent Mamadou B Traoré

C’est dans une salle du Conseil régional, pleine à craquer ce 10 Avril 2025, que les militants venus des dix sections URD de la région de Kayes se sont donné rendez-vous pour la tenue de la conférence régionale devant élire un bureau fédéral. Heureuse coïncidence de l’histoire, la salle qui a abrité cet évènement porte le nom d’Oumar Samba Diallo, Figure emblématique de l’URD de Kayes. Cette conférence qui a été supervisée par l’ancien député de la circonscription électorale du cercle de Kayes, Moussa Cissé, membre du Bureau Exécutif National de l’URD, a tenu toutes ses promesses tant en termes de mobilisation que la participation de qualité des cadres de l’URD de Kayes. Les travaux de la conférence ont débuté à 10h par l’hymne du parti, ensuite suivra le discours de bienvenue de l’hôte de la Conférence, à savoir le secrétaire général de la section de Kayes, Fousseyni Thiès Konaté, cet autre doyen et membre fondateur de l’URD dans la région. Après s’être réjoui du choix porté sur sa section pour abriter un tel événement, M Konaté a souhaité la cordiale bienvenue à tous les délégués venus des dix sections qui composent la fédération, ainsi que les cadres du parti venus de Bamako. Il a rendu un hommage appuyé au Président sortant de la Fédération, une autre figure emblématique du parti, à savoir l’honorable Mahamadou Hawa Gassama. Tout en souhaitant plein succès aux travaux il a déclaré ouverte la conférence régionale de l’URD de Kayes. Le discours du secrétaire général de Kayes a été suivi de celui du 2ième Vice-Président du bureau sortant Mamadou B Traoré qui, en l’absence du Président sortant et du premier vice-président, a prononcé le discours bilan du bureau sortant avant de passer la parole à la secrétaire générale Mme Marthe Diawara, ancienne député de Kayes, qui a égrené un chapelet d’activités organisées et ou participées par le bureau fédéral dans le cadre du parti. Après les deux interventions la conférence a ovationné le bureau sortant avant que ce dernier ne démissionna laissant place à la tenue de la conférence régionale.

Ainsi après le contrôle des mandats sous l’œil attentif du superviseur, l’honorable Cissé, le constat suivant s’est dégagé à savoir 99 % des délégués étaient présents à cette conférence régionale, donc ce qui veut dire que le quorum a été largement atteint et que la conférence pouvait se tenir statutairement. Après des débats de procédure et auréolé de l’écrasante majorité de participants à cette conférence, une commission d’investiture a été mise en place, présidée par le Maire de Sero Diamanou, Moriba Hamasse Diallo. Après une heure de conclave et d’intenses débats, la commission est revenue dans la salle avec une proposition de bureau fédéral consensuel. Le choix, de façon unanime, s’est porté sur Mamadou B Traoré de la section URD de Kéniéba pour présider la fédération régionale de l’URD de Kayes. Ce choix qui est le fruit du mérite a été rendu possible grâce à un énorme travail du bureau sortant et surtout à l’engagement de M Traoré. Pour une des rares fois, une unanimité totale a été faite autour d’un cadre du parti. Après cette brillante élection la conférence a fait des motions et recommandations. Des motions de remerciements à l’endroit des sections, qui ont participé à cette conférence, une motion de félicitations au Président du parti l’honorable Gouagnon Coulibaly, une motion de soutien aux Forces armées et de sécurité, une motion de remerciements au président sortant de la fédération l’honorable Mahamadou Hawa Gassama, entre autres. Comme recommandations phares, la conférence recommande au Président du Parti de descendre sur le terrain partout où les conditions le permettent. Une visite des sections du District de Bamako et de Kati, serait de l’aubaine. La conférence a recommandé au nouveau président de la fédération de s’impliquer pour la mise en place d’une inter fédération, bien que non statutaire, qui regroupera les sections de l’ancienne région avant le découpage, afin de maintenir les liens et faciliter le travail de terrain

Le Président élu, Mamadou B Traoré a, dans son discours, rendu hommage à tous les anciens de l’URD qui ne sont plus de ce monde, aux aînés présents dans la salle, au Président sortant Mahamadou Hawa Gassama, à l’hôte du jour Fousseyni Thiès Konaté, à tous les délégués qui ont porté leur choix sur sa modeste personne. Conscient de la délicatesse de la mission, il s’est engagé à assumer la charge de la responsabilité liée à ce poste, avec la bénédiction des anciens et l’accompagnement de tous les militants URD de la fédération et particulièrement des membres du bureau. La conférence s’est achevé par un déjeuner au siège du Conseil Régional et le soir les délégués ont eu droit à un michoui.

Youssouf Sissoko, envoyé spécial

