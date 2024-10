Bamako a abrité le 1er congrès du Rassemblement démocratique africain (RDA-Mali), dénommé ainsi congrès de la réunification de samedi 26 à dimanche 27 octobre 2024. Au terme des deux jours de travaux, le congrès a reconduit l’ancien bureau présidé par El hadj Baba Haïdara dit Sandy.

Après le coup d’Etat de 1968, contre le président Modibo Kéita et aussi l’avènement de la démocratie et du multipartisme politique au Mali, selon le président El hadj Baba Haïdara, le parti de Modibo Kéita et ses camarades, US-RDA s’est disloqué en plusieurs partis ; à savoir : PIDS, UM-RDA, UMP, RMC-Mali Kanu, UDC, MJT. A ses dires, pour la première fois les huit entités se sont rassemblées pour être Rassemblement démocratique africain (RDA) et ont tenu leur 1er congrès.

Après deux jours de travaux, de nouveaux textes ont été adoptés mais l’ancien bureau, sous le leadership d’El hadj Baba Haïdara dit Sandy, a été reconduit. Avec Ibrahima Ly à la tête du secrétariat général, Aïssata Alhassane Cissé dite Chato comme présidente des femmes et Massama Coulibaly pour la jeunesse. A en croire le président Baba Haïdara, les membres du bureau qui ne sont pas actifs et qui alourdissent le bureau seront remplacés conformément à l’esprit du congrès.

Pour le président du RDA-Mali, les partis politiques doivent opter pour des unifications. Que les partis qui ont la même idéologie s’alignent et deviennent un seul parti. Au cas échéant, qu’ils optent pour des alliances fortes, a conseillé l’héritier politique de Modibo Kéita. “Comme vient de faire le RDA”, a-t-il précisé. “Depuis 2010, le RDA travaille à cette unification et cela n’a pas été facile”, a confié le président du parti.

Malgré cette réunification, certains ténors du parti ne sont pas revenus sur leurs pas mais le président de la jeunesse, lui, s’est engagé à faire revenir tous les fils et filles du RDA. “Nous allons faire tout pour les faire revenir. Nous sommes au regret de les voir partir. Je vais m’impliquer davantage pour que ces dignes fils reviennent en famille”, a promis Massama Coulibaly, président de la jeunesse RDA-Mali.

En plus de la reconduction de l’ancien bureau, le congrès a pris plusieurs résolutions et a fait des recommandations pour la bonne implantation et la communication du parti. Le RDA reste toujours dans la dynamique de soutenir le président de la Transition, le général Assimi Goïta.

Le congrès projette aussi à la demande des représentants des partis correspondants du RDA dans les pays comme la Côte d’Ivoire, le Niger, le Ghana et autres, de recréer le grand RDA comme en 1946 lors de la création du parti.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :