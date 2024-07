Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 31 juillet 2024, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

adopté des projets de texte ;

et entendu des

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création et à l’approbation des statuts de la société d’Etat dénommée « MALI AIRLINES-SA ».

Le Mali est un vaste pays enclavé qui partage 7 420 km de frontières avec sept pays. La desserte intérieure et extérieure par voie aérienne du pays a été assurée, de 1960 à 1985, par la compagnie aérienne nationale « AIR MALI » qui faisait la fierté de tous les Maliens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

A la suite de la fermeture de « AIR MALI », la desserte intérieure et extérieure du pays a été assurée par la Compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012. Actuellement, ce sont des compagnies privées qui assurent la desserte intérieure.

Dans le contexte de pays enclavé, il est nécessaire de se doter d’une compagnie nationale assurant des services aériens réguliers dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays.

Les projets de texte, adoptés, créent et approuvent les statuts de la compagnie aérienne « MALI AIRLINES-SA ».

La création de cette compagnie, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion annuelle des services de transports, édition 2023, permettra d’améliorer la mobilité des populations entre les capitales régionales.

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Conseil des Ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification des Accords de prêt et de Mandat, signés le 19 mars 2024, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Islamique de Développement, relatifs au financement du Projet de Renforcement de la Sécurité alimentaire à travers l’Irrigation de Proximité dans le Kaarta/Sefeto, Région de Kita.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Renforcement de la Sécurité alimentaire à travers l’Irrigation de Proximité, la Banque Islamique de Développement met à la disposition du Gouvernement de la République du Mali :

un prêt d’un montant n’excédant pas 10 millions 300 mille Euros, soit 6 milliards 756 millions 357 mille 100 francs CFA ;

un Accord de Mandat dont le montant s’élève à 8 millions 500 mille Euros, soit 5 milliards 575 millions 634 mille 500 francs CFA.

Par les présents Accords de financement, la Banque Islamique de Développement contribue aux efforts du Gouvernement visant à assurer la souveraineté alimentaire du pays à travers la réalisation d’infrastructures de productions agricoles dans la Région de Kita.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions a informé le Conseil des Ministres de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Projet de Système intégré de Gestion des Ressources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales.

Dans la perspective de la finalisation du projet de Système intégré de Gestion des Ressources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales au 30 septembre 2024, l’exécution des activités restantes s’effectue à travers :

la poursuite des opérations d’identification physique des agents, notamment dans les localités non encore couvertes ;

l’identification des agents de l’Etat dans les Missions diplomatiques et consulaires ;

l’installation des équipements destinés à la saisie des données et à la correction des erreurs de saisie, au niveau des structures chargées de la gestion des ressources humaines.

Une équipe du Comité technique d’Exécution a été mise en place pour la rédaction de l’avant-projet de rapport final du Système intégré de Gestion des Ressources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales.

Le ministre de l’Education nationale a informé le Conseil des Ministres de la tenue d’un atelier national d’évaluation des capacités nationales de mise en œuvre du programme d’alimentation scolaire, le 1er août 2024, à Bamako.

L’atelier national d’évaluation des capacités nationales de mise en œuvre du programme d’alimentation scolaire, qui dure trois jours, se tient après les phases régionales des pôles de Gao, Tombouctou, Koulikoro et Mopti. Il regroupera, outre les acteurs nationaux, les partenaires de l’école qui appuient l’alimentation scolaire.

Cette évaluation qui vise à répondre à de multiples défis d’éducation, de sécurité alimentaire et nutritionnelle concourt au maintien des apprenants à l’école et à l’amélioration des résultats scolaires.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres :

a. de la mise en place d’un cadre de partenariat avec le Ministère de la Défense et des anciens Combattants.

La mise en place de ce cadre de partenariat, à travers la Direction de l’Information et des Relations publiques de l’Armée, vise à assurer une large sensibilisation de la jeunesse sur les enjeux et défis de l’information et de la communication en temps de crise en vue d’accompagner les Forces Armées et de Sécurité dans leur noble et exaltante mission de sécurisation du territoire national.

Pour positiver les tendances psychologiques et comportements juvéniles et apporter une réponse adéquate aux actions de désinformations, une campagne de sensibilisation est prévue le 06 août 2024, suivie de la formation des points focaux sur l’utilisation des réseaux sociaux en temps de guerre.

Ladite campagne se poursuivra les mois d’août et de septembre sur toute l’étendue du territoire national.

b. de la tenue de la 4ème édition de la Super coupe de football du Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, du 16 août au 21 septembre 2024, à Bamako au Stade Mamadou KONATE.

La Super coupe du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat est une compétition de football dont l’objectif est la mobilisation sociale des jeunes des différentes régions en vue du brassage humain et culturel.

L’organisation de la Super coupe est aussi l’occasion pour les acteurs du football malien, le mouvement sportif et la jeunesse malienne d’une manière générale, de magnifier les actions posées par Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, par la même occasion exprimer toute leur adhésion à ses idéaux de refondation du pays et lui signifier leur entière disponibilité pour l’accomplissement de cette mission.

Cette 4ème édition mettra en compétition les équipes de la Présidence de la République, du Gouvernement, du Conseil National de Transition et des Ligues régionales de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du District de Bamako.

Les ministres chargés des Sports des pays de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel seront les invités d’honneur de la finale de la présente édition.

c. de la mise en œuvre de l’opération « Mon quartier propre ».

L’opération « Mon quartier propre » a pour objectif de promouvoir un cadre de vie décent par l’investissement humain et l’engagement communautaire, ainsi que l’assainissement des différents quartiers du District de Bamako.

La première phase, qui se déroulera du 03 août au 15 septembre 2024, portera sur le nettoyage et/ou le reboisement des espaces publics, le curage des caniveaux et les campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement.

Le lancement officiel de l’opération aura lieu simultanément dans les 30 quartiers en compétition et les trois quartiers les plus propres de chaque commune seront récompensés avec des prix le 21 septembre 2024.

4. Le ministre de l’Agriculture a informé le Conseil des Ministres de l’état d’évolution de la Campagne agricole 2024 au 20 juillet 2024.

La Campagne agricole 2024 s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole validé lors de la 14ème session du Conseil Supérieur de l’Agriculture.

Les principales difficultés rencontrées dans le déroulement de cette campagne sont entre autres :

la faible quantité de pluie enregistrée en début de campagne agricole et sa mauvaise répartition dans l’espace et dans le temps ;

l’apparition des ravageurs dans certains bassins de production, notamment la chenille légionnaire d’automne sur le maïs et les jassides sur le cotonnier.

En vue de relever ces défis, les dispositions suivantes ont été prises :

l’appui conseil et la diffusion des variétés précoces et résistantes à la sècheresse ;

l’appui conseil aux exploitations agricoles en vue de l’utilisation des pesticides homologuées et la promotion des savoirs paysans de lutte contre les ennemis des cultures.

Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres :

a. de la mission d’assistance d’urgence aux victimes des inondations dans le Cercle de Bla.

Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bla du 22 au 25 Juillet 2024, ayant occasionné des dégâts importants, une mission conduite par le ministre de la Santé et du Développement social, en compagnie du ministre, Commissaire à la Sécurité Alimentaire, le

Président de la Commission Santé du Conseil national de Transition et les partenaires, s’est rendue sur les lieux.

Le ministre de la Santé et du Développement social, après les premières évaluations, a procédé à une donation de vivres, de non vivres et de médicaments aux sinistrés, estimée à une valeur de 230 millions 770 mille 82 francs CFA et à la mise à disposition d’une clinique mobile pour la continuité des soins.

En plus du volet prévention, le Gouvernement rassure les populations de la poursuite des actions du genre pour répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées à travers le concours des comités de veille installés sur toute l’étendue du territoire national.

b. de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment :

par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à Coronavirus par rapport à la semaine précédente ;

par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 31 juillet 2024

Le Secrétaire Général du Gouvernement, Birama COULIBALY

