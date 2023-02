Contentieux électoraux : Un colloque sur la question

Espace d’échanges des acteurs intervenants dans l’organisation des élections, le colloque international sur la Juridiction du contentieux électoraux a permis de formuler d’importantes recommandations.

En collaboration avec la division des affaires électorales de la MNUSMA, et de la fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) la cour constitutionnelle du Mali (CCM) a organisé du 14 au 16 Février dernier dans un hôtel de la place, un colloque international sur la Juridiction du contentieux de l’élection du président de la République, des élections législatives et des opérations référendaires dans notre pays.

Cet événement majeur qui a mobilisé de nombreuses organisations notamment les membres de la CCM, des institutions assimilées de la sous-région oust africaine, les partis politiques, les citoyens et les organisations de la société civile.

En effet, dans le cadre de l’appui à la cour constitutionnelle du Mali, à assurer au mieux ses Missions de réformes, d’édification de la gouvernance démocratique, à l’état de droit basé sur la tenue des élections régulières, participatives et transparentes il est jugé nécessaire de renforcer les capacités de ses membres selon les panelistes. L’objectif général de cette rencontre était de renforcer les connaissances et capacités des membres de la cour constitutionnelle du Mali(CCM), des acteurs politiques et les organisations de la société civile sur le statut de la CCM, juge du contentieux de l’élection du président de la République, des élections législatives et des opérations référendaires aux Mali.

Après l’organisation des élections passées dans des contextes multidimensionnels notamment l’événement de 1992 et juillet – août 2018, le cadre juridique des élections a subi plusieurs révisions, les lectures et modifications de la loi électorale pour renforcer la confiance des acteurs politiques dans le processus en la matière afin d’éviter les contestations et les crises postélectorales.

Résultats attendus

En terme de résultats attendus de cet espace d’échanges de deux jours, les participants ont pu noter de nombreux points sur les connaissances des règles de la procédure en matière de contentieux électoraux, des axes de renforcement de fonctionnent de la CCM, la procédure de gestion administrative de la preuve et le principe du contradictoire.

Et les thèmes débattus par les panelistes feront l’objet d’un rapport général selon le rapporteur général de la rencontre.

Dans l’optique de la prise en charge de l’épidémie de la Covid-19, les participants aux activités du projet seront invités à toutes les étapes de la tenue du colloque à respecter le protocole national de lutte contre la Covid-19.

Il s’agit de l’information relative aux comportements à adopter, la mise à la disposition des participants, du gel hydro alcoolique pour le nettoyage des mains, le respect des règles de la distanciation sociale, et autres mesures obligatoires

Adama B.Konaté

