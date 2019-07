Le Vendredi, 5 Juillet 2019, la plateforme de la lutte contre la corruption et le chômage au Mali à travers son président, le Pr Clément Dembélé, a déposé une plainte collective auprès du procureur général de la république, contre les fonctionnaires sensés déclarés leurs biens. C’était en présence des membres et sympathisants du PCC, ainsi qu’une foule nombreuse.

Le dépôt de cette plainte contre les fonctionnaires concernés, dit-on, a pour objectif de procéder à une dénonciation pour non application de la loi portant prévention et répression de l’enrichissement illicite au Mali. ‘’La dénonciation que nous faisons aujourd’hui ne consiste pas à demander qu’on nous fasse une faveur, nous ne sommes pas là pour demander de l’argent, nous venons seulement réclamer notre droit, le droit constitutionnel et le droit fondamental, qui dit que : chaque malien a le droit de vivre dans la dignité et que les dirigeants maliens sont obligés d’exécuter et de faire exécuter la loi. Nous sommes pour qu’enfin soit arrêté le banditisme, le vagabondage et les bandes organisés au mali. Il est temps qu’on arrête le crime contre l’économie au mali, qu’on arrête de boire le sang des maliens. Nous avons demandés au procureur de la république de défendre le peuple malien tel qu’il est dans son droit et dans son devoir. Nous n’accepterons plus jamais dans ce pays qu’un dirigeant ou une personnalité politique puisse avoir la main mise sur nos sous pour l’utiliser comme il veut et sans avoir de crainte d’aucun règlement de compte. On ne peut plus vivre dans l’impunité et nous sommes dans l’obligation de faire respecter la loi contre l’impunité, contre l’injustice et la loi contre la gabegie’’, dira le Pr. Clément Dembélé.

Rappelons cette plainte collective au nom de l’ensemble du peuple malien est la première dans notre pays et ne sera pas la dernière, au dire des responsables du PCC.

Korodio Coulibaly

