Dans ses réponses aux questions des journalistes lors de la journée d’information clôturant les émissions Malikura Taasira, le Premier ministre Choguel Maïga s’est félicité du recouvrement de plusieurs milliards F CFA au titre de la lutte contre la délinquance financière et contre la corruption.

Cette lutte contre la corruption et l’impunité, dira le chef du gouvernement, porte ses fruits, sauf que le temps de la justice n’est pas celui des populations souvent impatientes de voir des arrestations et interpellations à un rythme plus soutenu. « Tous les dossiers relatifs à la corruption que nous avons trouvés ont été remis à la justice, qui fait son travail… », a souligné le locataire de la primature. Et de préciser que les procédures judiciaires se déroulent normalement et de nombreux délinquants financiers présumés reversent l’argent détournés à l’Etat soit par des restitutions ou par paiement de cautions.

Sauf qu’en tenant ces propos, le PM est resté évasif sans donner aucun chiffre sur les montants récupérés par le Trésor public, ni sur les dossiers dans lesquels ces fonds auraient été reversés ou les modalités de ces restitutions ou paiements de cautions. Comment alors le citoyen lambda peut-il croire en la gouvernance vertueuse tant prônée par le PM, quand on sait que les restitutions des fonds publics donnent souvent lieu à de rocambolesques marchandages et même des… marchés de dupes.

Bruno D S

