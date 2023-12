Lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite : Le Mali se dote d’une stratégie nationale

Le Premier Ministre, Choguel Kokalla Maïga a procédé le jeudi 14 décembre 2023 au CICB au lancement officiel de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption au Mali. C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers notamment le PNUD en plus des représentants des structures accréditées pour la lutte contre la corruption au Mali.

La Stratégie nationale de lutte contre la corruption comme arme efficace de lutte contre la corruption et l’impunité sous toutes ses formes, émane de plusieurs volontés dont celle de la Charte de la Transition, le plan d’action du gouvernement de transition adopté le 02 août 2021par le Conseil National de Transition qui consacre un axe à « La promotion de la bonne gouvernance et l’adoption d’un pacte de stabilité sociale » ; elle est également l’une des recommandations formulée lors des Assises Nationales de la Refondation du 11 au 30 décembre 2021.

Le document de Stratégie nationale de lutte contre la corruption adopté par le gouvernement est assorti d’un plan d’actions quinquennal ( 2023-2027) structuré autour de 4 axes stratégiques : gouvernance et reformes ; prévention des faits de corruption ; répression et réparation ; communication. Elle a pour vision de « doter le Mali de mécanismes opérationnels afin de lutter efficacement contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance dans le respect des Droits de l’Homme et des règles d’éthique et de transparence ».

Selon le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa, son élaboration était une impérieuse nécessité. Aussi, initié par le Ministère de la Refondation de l’Etat avec l’appui technique et financier du PNUD dans son programme de stabilisation du Mali à travers l’Etat de Droits de (PROSMED), l’élaboration d’un document de Stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d’action (2023-2027), a été effectuée de manière participative et inclusive, selon les explications du ministre Ibrahim Ikassa Maïga.

Le représentant Résident du PNUD au Mali, Maleye Diop, s’est joint au ministre de la Refondation de l’Etat pour rappeler l’impact néfaste de la corruption, un phénomène complexe qui sape tous les efforts de développement et constitue l’un des plus grands défis pour la stabilité politique, sécuritaire et économique d’un pays. Et d’ajouter que la stratégie nationale est le lieu de renforcer le cadre de collaboration entre les structures étatiques, non étatiques et les organisations pour lutter contre la corruption. M. Diop n’a pas manqué de réaffirmer la disponibilité du PNUD aux côtés du Mali.

Quant au Premier ministre, il a salué les différents acteurs pour les efforts consentis tout en invitant à plus d’intensifier les efforts contre la corruption .

La présente cérémonie qui marque le démarrage effectif de la mise en place du plan d’actions de la stratégie, sera suivie de deux autres activités capitales courant ce mois de décembre, a fait savoir le ministre de la Refondation. Qui annonce la session inaugurale du Comité de pilotage prévue les 18 et 19 décembre 2023 en vue de la validation du plan de travail annuel au titre de 2024 ; et les journées d’appropriation du document de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d’action organisées à l’intention des agents de l’Administration publique prévues pour les 21 et 22 décembre 2023.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

