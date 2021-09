Mali : Dr. Modibo Timbo, le président du conseil de cercle de Kayes, écroué pour détournement de fonds

Le président du conseil de cercle de Kayes, Dr Modibo Timbo, a été placé sous mandat de dépôt, le mercredi 1er septembre par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la localité, chargé du Pôle économique et financier. Il est accusé de détournement de plusieurs millions FCA dans l’achat des équipements du Centre de Santé de Références (CSREF) de Kayes.

Au Mali, après l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga, et l’ancien ministre de l’économie et des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, c’est autour du président du conseil de cercle de Kayes et la comptable matière du Centre de Santé de Référence (CSREF) de la localité d’être placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la localité, chargé du Pôle économique et financier.

Dr Modibo Timbo et Diarra Bassira Coulibaly sont accusés de malversation financière et de détournement de fonds dans l’achat des équipements du CSREF de Kayes. Ils ont été écroués à la Maison centrale d’arrêt de Kayes en attendant le jour de leur jugement.

Cette affaire intervient à dans un contexte où les nouvelles autorités du pays affirment faire de la lutte contre la corruption et l’impunité leur cheval de bataille. Les deux personnalités rejoignent en prison Bandiougou Diawara et Founékè Sissoko, respectivement président et secrétaire général du conseil régional de Kayes, qui croupissent en prison depuis 2019.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :