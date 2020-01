Le président de l’office s’est étendu, lors de sa conférence de presse, sur les cas de trois fonctionnaires, dont les biens colossaux méritent que les juges s’y attardent pour en connaître l’origine

L’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei) a transmis à la justice trois dossiers portant sur des supposées affaires de corruption, dont la valeur cumulée est évaluée à plus de 4 milliards de Fcfa, a révélé samedi son président. Intervenant lors d’une conférence de presse visant à partager son rapport annuel avec la presse et les autres acteurs intervenant dans la chaîne de répression de l’enrichissement illicite dans notre pays, Moumini Guindo a précisé que l’essentiel de l’argent détourné au Mali est transféré à l’étranger. Ce magistrat jugé «travailleur acharné» par le président de la République a, entre autres, cité la sous-région, la France, les États-Unis d’Amérique et le Moyen-Orient comme destinations de l’argent détourné par des fonctionnaires véreux.

Le président de l’Oclei, Moumouni Guindo, s’est étendu sur les cas de trois fonctionnaires qui se seraient enrichis illicitement et dont les dossiers ont été déjà transmis à la justice. Le premier concerne un inspecteur des services de sécurité sociale. L’homme serait propriétaire de 17 maisons d’habitation dont trois maisons ont déjà été vendues. Il posséderait aussi quatre véhicules particuliers. La valeur des biens est estimée à 969,31 millions de Fcfa.

Le deuxième dossier concerne un inspecteur des finances qui aurait 18 maisons d’habitation. Sa résidence est un bâtiment de trois étages avec une piscine, qui aurait coûté 400 millions de Fcfa. Pendant que l’enquête était en cours, il aurait vendu trois maisons à ses propres enfants dont une villa à l’ACI à 10 millions de Fcfa. L’homme posséderait également 18 maisons non encore bâties. Le total des biens s’élève à 1,751 milliard de Fcfa.

Le troisième concerne aussi un inspecteur des finances. L’office a identifié 20 bâtiments lui appartenant dont 17 maisons d’habitation. Ses biens immobiliers comporteraient aussi deux écoles privées, une ferme agricole mise en valeur, 46 parcelles dont l’essentiel est en titre foncier, deux maisons d’habitation déjà vendues, un bâtiment commercial vendu aussi. Cette personne a utilisé beaucoup de prête-noms. Ses enfants de 2 ans, 4 ans et 6 ans, posséderaient respectivement des maisons de 300 millions, 100 millions, 200 millions. La valeur de ses biens a été estimée à 1,562 milliard de Fcfa.

