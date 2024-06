Après son adoption en septembre 2023, maintenant place à sa phase d’appropriation par les différentes parties prenantes! En effet, le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, M. Ibrahim Ikassa Maïga, a pris part ce jeudi 20 juin 2024 au Commissariat au Développement Institutionnel, à l’ouverture des sessions de partage et d’appropriation de la Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption et son Plan d’Action 2023-2027. C’était en présence des membres des organisations de la société civile, de l’administration ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Adopté en septembre 2023 par le Décret n°2023-0546/PT-RM le document de Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC) et son Plan d’Action 2023-2027 ainsi que le dispositif institutionnel de coordination et de son suivi-évaluation institué suivant le Décret n°2024-0335/PM_RM du 12 juin 2024 s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la corruption et ses assimilées qui gangrènent l’ensemble des sphères de la société. Pour le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, ceci démontre à juste titre l’engagement implacable des autorités de la Transition à lutter contre la pratique de la corruption et de la délinquance financière des fléaux qui mettent en danger notre mieux être à tous pour reprendre ses propos. La SNLCC est un important instrument juridique, et il est attendu qu’elle serve de cadre de référence et de convergence pour l’ensemble des parties prenantes à la matière

Pour réussir sa mise en œuvre effective, le ministère de la Refondation a initié une série de sessions de partage et d’appropriation à l’intention des acteurs des organisations de la société civile, ceux du Secteur privé, des Universitaires, des représentants des Confessions religieuses en plus des cadres de l’Administration publique.

Les sessions d’appropriation de la stratégie visent donc à amener les différents participants à s’imprégner et se familiariser avec la SNLCC afin de mieux jouer leur partition dans la lutte.

Le Commissaire au Développement Institutionnel ( CDI), M. Mamadou Dembélé, explique qu’elles se dérouleront en deux temps, à savoir celle du 20 juin au 21 juin 2024; et celle annoncée pour les 24 et 25 juin 2024. Il relève de l’Axe 4 de Plan d’Action de la Stratégie nationale de Lutte contre la Corruption portant sur la communication et la sensibilisation dans le but de la bonne appropriation des actions.

Le représentant de l’Ambassade du Canada au Mali, Louis-Charles Coderre, Deuxième secrétaire politique, dans son intervention, a félicité le Mali pour ce dispositif qui renforce la bonne gouvernance du pays expression de la redevabilité envers les citoyens. M. Coderre n’a pas manqué de réaffirmer l’accompagnement de son pays aux côtés du Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

