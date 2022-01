La manifestation du 14 janvier 2022 au Mali ne cesse de livrer ses secrets. A l’appel de la junte, le peuple malien et ses autorités ont communié et ensemble, ils ont marqué leur désapprobation des sanctions imposées par la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) à leur pays. Plusieurs discours ont été tenus par les dignitaires de la junte lors de cette manifestation.

Le discours du premier ministre Choguel Maïga a eu un fort écho auprès des populations. Une phrase de ce discours a attiré l’attention de plusieurs cadres car celle-ci est si profonde et montre à quel point les autorités de la transition sont prêtes à aller jusqu’au bout.

Selon bamada.net qui a relayé l’information, le premier ministre a dit ceci : « Nous n’avons peur que de Dieu et du peuple malien ».

Cette phrase de deux lignes est très expressive et montre que les autorités maliennes ne prendront de décision que si le bon Dieu et le peuple malien le veulent et non sous la pression d’une quelconque force ou entité extérieure. En revanche le gouvernement malien a dit être ouvert au dialogue avec la CEDEAO mais pour le moment, chaque acteur campe sur sa position.

Le dimanche dernier, la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a infligé des sanctions supplémentaires au Mali notamment la « fermeture des frontières, la suspension (des) transactions commerciales, le gel des avoirs dans les banques centrales et commerciales et la suspension de toute aide financière de ses institutions financières ».

Pour faire face à cette situation, le gouvernement du Mali a appelé « l’ensemble de la population et de la diaspora à une mobilisation générale sur l’étendue du territoire vendredi », après les sanctions imposées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).

Ensuite, le gouvernement a décidé de « l’élaboration d’un plan de riposte pour sauvegarder la souveraineté et préserver l’intégrité » du Mali.

Par Peopolitique (via Opera News )

