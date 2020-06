Crise politique : Le mouvement du 5 juin se prépare pour une nouvelle manifestation

Le lundi 22 juin 2020, lors d’un point de presse, le M5-RFP s’est dit satisfait du bilan de sa seconde manifestation qui a eu lieu, le 19 juin dernier, à Bamako. Ses responsables ont aussi annoncé une nouvelle manifestation dans les jours à venir. De son côté, le conseil national de la société civile propose des pistes de sortie de crise qui se résument en cinq points : la démission de la cour constitutionnelle, la dissolution de l’Assemblée nationale, la satisfaction des revendications sociales, la mise en place d’un gouvernement d’ouverture et celle du suivi du dialogue national inclusif. Ces propositions sont partagées par Dr. Aly Tounkara. Toutefois le sociologue et écrivain malien estime que le M5-RFP devrait accepter de revoir sa position concernant sa demande de démission du Président. Il faut « d’emblée la dissolution de l’Assemblée nationale, à cela également il faut ajouter le cas de la cour constitutionnelle qui est majoritairement rejetée par les Maliens, donc il faut vraiment la dissoudre comme les textes du pays le prévoient », déclare l’universitaire Tounkara. Dr Aly estime aussi qu’il faut également dissoudre « la Sécurité d’Etat ». Selon lui, « le départ forcé et prématuré du président pourrait être revu par les manifestants du mouvement du 5 juin ». De son côté le constitutionaliste Souleymane Dé affirme que « la solution à cette crise ne peut être que politique ». L’universitaire malien estime qu’« il nous faut aujourd’hui un acte politique de règlement de crise que certains appellent accord politique, ou peut-être initier une transition ». Sinon, « dire que juridiquement on peut activer les dispositions de la constitution pour y arriver, je ne pense pas », ajoute Souleymane Dé. Parce que, selon lui, « l’activation de l’article 50 qui donne au président les pleins pouvoirs va interdire formellement la dissolution de l’Assemblée nationale et, bien sûr, qu’on puisse accéder même à la dissolution de la Cour constitutionnelle » Dans les prochains jours, une délégation de chefs d’Etats serait également attendue à Bamako pour tenter de résoudre cette crise que le Mali vit.

