Intervention de l’armée israélienne dans la bande de Gaza : Le groupe des ambassadeurs africains et arabes apporte son soutien à la Palestine et réclame un cessez-le feu immédiat

Plusieurs ambassadeurs africains et des pays arabes étaient le mercredi dernier dans l’enceinte de l’ambassade de la Palestine au Mali, sise à l’Hippodrome en commune II, pour exprimer leur solidarité au peuple palestinien à la suite de l’intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza. Ces diplomates ont aussi appelé à l’arrêt des bombardements sur ce territoire et à la résolution pacifique du conflit comme proposée par les Nations Unies à travers la création de deux États.

C’est un soutien ferme et sincère que ces diplomates sont venus apporter à leur collègue palestinien. Dans ses mots de bienvenue aux ambassadeurs des pays africains et arabes, le diplomate palestinien, Hadi Shebli, a salué cette démarche. Pour lui, la population palestinienne fait l’objet de nombreux bombardements et exactions de la part de l’Israël, un fait qui doit interpeller le monde entier.

“J’ai vécu dans la bande de Gaza et dans d’autres villes comme la Cisjordanie. Aujourd’hui, je n’ai pas des nouvelles de mes parents et voisins car les israéliens ont coupé la communication avec le monde extérieure”, a regretté l’ambassadeur de la Palestine au Mali, Hadi Shebli. Il a aussi déploré le fait que ce sont les civils, des femmes et enfants, qui sont en train d’être tués par l’armée israélienne dans l’indifférence de la majorité des pays occidentaux. Le diplomate a tout de même apprécié la mobilisation générale des populations à travers le monde y compris aux Etats Unis, en France, en Angleterre contre l’agression du peuple palestinien. Il a remercié le groupe des ambassadeurs des pays africains et arabes conduit par l’ambassadeur du Ghana au Mali, Napoleon Abdoulai, pour cette visite dans leurs locaux.

Une visite qui sera appréciée, selon lui, par le peuple et les autorités palestiniens qui traversent des moments difficiles. Le diplomate palestinien a aussi salué les autorités maliennes et les populations qui, depuis le début de l’offensive israélienne, ne cessent d’exprimer leur solidarité à travers des messages de compassion, des appels téléphoniques et des visites à l’Ambassade. Pour Hadi Shebli, pas question que leur peuple, victime d’occupation israélienne, laisse ses terres au profit de qui que ce soit. Intervenant lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene, a demandé l’application des différentes résolutions des Nations Unies qui ont demandé la résolution pacifique de ce conflit et la création de deux Etats. Au nom de ses homologues ambassadeurs africains, il a renouvelé leur solidarité et condoléances au peuple palestinien.

L’ambassadeur du Royaume chérifien a également demandé l’ouverture d’un corridor humanitaire et l’annulation de la décision d’évacuation de la population palestinienne dans la bande de Gaza. Idem chez l’ambassadeur du Ghana au Mali qui a assimilé la situation palestinienne à une colonisation et demandé, au nom de ses homologues africains et arabes, un cessez-le feu immédiat.

Notons que depuis le début de l’offensive israélienne dans la bande Gaza, ce sont près de 10 000 palestiniens qui ont été tués par les missiles de Tsahal contre 1 400 décès côté israélien. On dénombre aussi des milliers de blessés dans les deux camps.

Kassoum Théra

