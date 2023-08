La nouvelle représentante diplomatique du Burkina Faso au Mali, Dembélé Julienne Sanou, a présenté, le lundi 7 août 2023, ses lettres de créances au président de la transition le Colonel Assimi Goïta. A l’occasion, elle a été reçue en audience par le chef de l’Etat, en témoigne le JT de l’ORTM.

Dembélé Julien Sanou était députée depuis 2020 à l’assemblée législative de transition du Burkina Faso où elle était 2ème vice-présidente. Professeure certifiée des lycées et collèges (option philosophie), elle était la représentante des forces vives de la région des haut-bassins.

Mère de 3 enfants, Mme Dembélé Julienne Sanou est sociologue de formation, et aussi présidente de l’association « Femme et vie ». À 52 ans, elle fait ses premiers pas en diplomatie au Mali et aura pour mission de renforcer les liens de coopération entre le Mali et le Burkina Faso, déjà orientés pour une stratégie communautaire sur la lutte contre le terrorisme.

La nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire parle Djoula, Bomu, Français et Anglais. Elle servira également la République de Guinée et celle du Niger avec Résidence à Bamako. Elle a l’expérience d’avoir coordonné plusieurs programmes sur différents domaines comme la justice avec la défense des droits de l’Homme. Elle a apporté son expertise à plusieurs projets de développement dans le domaine de la santé.

Après la présentation de sa lettre de créance, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu la nouvelle ambassadrice du Burkina Faso au Mali, Mme Dembélé Julienne Sanou, pour échanger sur la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays faisant face au terrorisme et voulant prendre le même chemin en termes de politique et de stratégie.

Adam Daou, stagiaire

Commentaires via Facebook :