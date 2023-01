Rentrée diplomatique : Ségou capitale diplomatique

La cité des balanzans a reçu pour la toute première fois, la Rentrée diplomatique du Mali délocalisée. Conformément à son statut culturel qui rime avec le thème de la rentrée diplomatique de cette année, le Centre culturel Kôrè (CCK) de Ségou a servi de cadre à la rentrée diplomatique 2023 du Mali, ce 21 janvier 2023 sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, son excellence Abdoulaye Diop.

La Rentrée diplomatique constitue traditionnellement l’occasion pour le ministère des Affaires étrangères de rappeler les grandes lignes de son action extérieure et d’envisager les perspectives. Pour le Mali, il s’agit de renforcer le cadre d’échanges avec les partenaires et ouvrir un nouveau canal d’interaction qui visera à redynamiser le dialogue.

La cérémonie inaugurale de la Rentrée diplomatique 2023 était placée sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Le thème choisi était : « Faire de la culture un outil d’influence au service de l’action extérieure ».

L’activité diplomatique au Mali est marquée tout au long de l’année par la mise en œuvre de la politique extérieure du pays, définie comme le respect de la souveraineté, des choix stratégiques du Mali et des besoins des populations.

La mise en œuvre est souvent entravée par la persistance de la crise multiforme à laquelle la région du sahel et particulièrement le Mali est confronté depuis 2012. « Cette dynamique nous a ainsi fondé à placer la première édition de la Rentrée diplomatique sous le sceau de la complémentarité entre la diplomatie et la culture, en retenant le thème « faire de la culture un outil d’influence au service de l’action extérieure », dira Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangère et de la Coopération internationale.

Le vice-doyen des ambassadeurs accrédités au Mali, Birama Baye N’Diaye a rendu hommage à la culture malienne pour sa richesse et sa diversité et déclare que la combinaison de la diplomatie à la culture est “une innovation qui mérite d’être magnifiée” et rassure que tout sera mis en œuvre pour la réussite de la transition en cours dans le respect de la souveraineté du Mali.

Dans son intervention, le ministre de la Culture Andogoly Guindo a évoqué les atouts de l’offre culturelle de notre pays, héritier de grands royaumes et empires, pétri de traditions et civilisations millénaires qui se sont consolidées au contact de l’autre.

Du reste, ces traditions et civilisations relèvent d’un patrimoine que la Mali partage avec des pays frères et amis africains. Cette communauté historique et de destin nous conforte dans notre approche panafricaniste, notamment pour ce qui concerne l’engagement du Mali à participer à tous les mécanismes continentaux dans lesquels le leadership africain est affirmé, et qui soutiennent les solutions africaines aux problèmes africains. Nous nous reconnaissons également dans les processus africains qui œuvrent à la promotion des valeurs, des traditions et de l’identité culturelle africaine.

Pour le ministre Diop, le gouvernement du Mali est engagé à la réalisation de cette œuvre nationale. « L’outil diplomatique jouera toute sa partition, et à cet effet la présente Rentrée diplomatique est une étape du processus visant la codification de la diplomatie culturelle et sa mise en œuvre en tant que priorité de notre politique extérieure ».

Les autorités administratives et politiques de Ségou en l’occurrence le directeur de cabinet du gouverneur de la région représentant le gouverneur, le préfet du cercle de Ségou, le président du conseil régional et le maire de la Commune urbaine de Ségou ne sont pas restés en marge de cet évènement.

Les ambassadeurs et consuls généraux du Mali accrédités dans d’autres pays ont également suivi à distance cette rentrée diplomatique qui a vu un panel de haut niveau sur le thème de la diplomatie culturelle suivi d’échanges interactifs.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

Commentaires via Facebook :