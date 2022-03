Sur le thème : “Rétablissement de la vérité historique des évènements du Mars 1991 ” Dr Oumar Mariko a animé une conférence débat ce mardi, 22 mars 1991 à la Bourse du travail. Une initiative des jeunes engagés pour la patrie dont El Béchir Thiam, journaliste. La modération était assurée par Oumar Keita, en présence de plusieurs personnes venues pour la circonstance.

‘’Je suis très content d’être invité par les jeunes soucieux de l’avenir de ce pays et qui veulent connaitre la vraie version des événements de 1991. Je viens de donner le dix-millième de ce que je sais. J’encourage les jeunes à nous interpeller comme ça pour que la confusion cesse. Sekou Touré le disait, que ‘’ le premier ennemi de la révolution c’est la confusion’’, explique Dr Oumar Mariko. L’un des objectifs principal de cette conférence débat, c’est de lever la confusion dans la tête des maliens, a-t-déclaré.

A ses dires, tous les 41 membres de l’ancien bureau de l’AEEM sont en train de se regrouper, afin de relayer la vérité sur l’avènement de la démocratie et quelle était la réelle revendication concrète des étudiants du Mali les gens n’en parlent pas.

Pour Dr Mariko, au Mali il y a beaucoup de sots savants et sots ignorants. Les sots ignorants valent mieux que les sots savants. Pour lui, ceux qui disent que la mauvaise gestion du pays est due aux acteurs du mouvement démocratique sont des ignorants.

‘’Quant on les demande, ils diront les mouvements démocratiques sont l’Adema association et le CNID association, ils se trompent, tout est parti de l’Association des Elèves et Etudiant du Mali (AEEM) et les autres se sont joints à elle comme le barreau, AMDH, l’AJDP…’’, a-t-il déclaré.

‘’Pourquoi les gens ne se disent pas pourquoi Mariko est un éternel insatisfait, un éternel combattant. Par ce que pour nous, les revendications de Mars 1991 n’ont jamais été portées au pouvoir. Tout comme les récentes revendications qui ont mis les gens au Boulevard de l’indépendance, elles n’ont été prises en compte par ceux qui ont pris le pouvoir. Le peuple fait la révolution, les opportunistes viennent récupérer la révolution. On vit ça aujourd’hui’’, regrette, le président du parti SADI.

S’agissant de la gestion du pays, il dira que, la France est devenue un point d’escalier pour certaines autorités actuelles du Mali pour atteindre leurs objectifs. ”Que le chat s’assume devant la souris”. ‘’Aujourd’hui le Mali est géré par l’amateurisme et le mensonge, la comédie dans les discours et la tragédie dans les faits”, a déclaré le conférencier.

Parlant de l’actuel Premier ministre, il a fait savoir que qu’il n’a rien contre lui, ‘’il a son parti, j’ai mon parti, dans toutes élections présidentielles je l’ai battu, j’avais plus de députés et plus de conseillers que lui’’.

Bréhima DIALLO

