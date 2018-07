Tandis les Goliath se complaisaient dans un galvaudage éminent pour une ouverture de campagne qui a mal sonné pour eux, les maliens viennent une fois de plus de démontrer leur maturité en faisant le comble du pharaonique Stade du 26 Mars en soutien à celui qui est l’inspirateur et reste le vrai acteur de leur avenir radieux. Il s’agit d’IBK, le David.

Le stade du 26 Mars a refusé du monde en ce jour du Dimanche 08 Juillet 2018. Les militants sont sortis de tous les coins et recoins du District de Bamako pour exprimer leur soutien à Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, candidat à sa propre succession pour la magistrature suprême du Mali. Ce jour restera dans les annales car il a mis à nue toutes les allégations qui faisaient croire que les maliens ne voulaient plus de leur cher Président.

Les plus talentueux artistes et communicateurs traditionnels ont tenu en haleine le plus grand stade du Mali qui a vibré en sons et lumières avec des prestations à l’image du mandé de Soundjata un stade archicomble. Plus qu’une fourmilière, les militants semblaient se marcher dessus pour ne pas rater aucun épisode de cette historique cérémonie d’ouverture de la campagne de l’élection présidentielle organisée par le collectif ‘’Ensemble pour le Mali’’.

Rappelons que les uns et les autres ont tenu à exprimer et témoigner toute leur reconnaissance à un Chef d’Etat qui n’a eu de soucis que la recherche du bien-être de ses concitoyens pendant que beaucoup ont fui cette lourde responsabilité vis-à-vis de l’histoire. C’est un Président apparemment tout fier et aguerri qui a fait le tour du stade sous des ovations nourris pour saluer ces hommes et ces femmes de toutes les catégories socioprofessionnelles venus lui témoigner leur accompagnement pour son engagement pour le Mali.

Plus qu’une démonstration de force, ce premier meeting d’IBK depuis l’ouverture officielle des campagnes est la matérialisation de la détermination du peuple malien en général et de la coalition EMP en particulier à faire élire leur candidat depuis le 1ier tour du scrutin au regard des témoignages des uns et des autres. Sans nul doute la réélection du Président IBK sera sans équivoque tellement que les citoyens maliens sont décidés pour ce faire.

Des interventions aux souhaits des militants de tout bord, on pouvait entendre les reconnaissances du peuple malien envers celui qui n’a épargné aucun effort pour éviter au pays de l’effondrement. Il n’y avait qu’une seule expression sur toutes les lèvres : « IBK, la solution !!! », « Boua ta bla !!! ». Une manière de rassurer plus d’un que le Mali n’a de salut que dans la voie empruntée par celui qui n’a pas hésité un seul instant à s’investir pour trouver des voies et moyens d’une urgente et idoine solution aux maux qui minent le Mali.

Prenant à bras le corps le destin de ce pays à un moment crucial de son histoire où même son existence serait menacée, rappelons que IBK qui n’a pas hésité un seul à redonner, a été largement ému par le stade qui fourmillait de monde venu lui exprimer sa reconnaissance tout en lui réitérant sa confiance. Ce dernier lui a aussi reposé tout son espoir pour faire sortir notre pays de l’ornière.

IBK n’a pas manqué l’occasion de remercier les uns et les autres et aussi n’a pas hésité à affirmer sa disponibilité pour ce qu’il connait le plus : ‘’Servir le Mali avec humilité et véhémence’’.

SMD

Commentaires via Facebook :