La plate-forme «An Ka Ben» soutiendra la candidature du président sortant à l’élection présidentielle de 2018. Au cours d’un meeting, le jeudi dernier à la maison des jeunes, la plateforme a promis de se battre pour faire réélire IBK dès le premier tour.

Ce meeting était animé par Moussa Timbiné, président de la plateforme «An Ka Ben» et de la plateforme des jeunes «Ensemble pour le Mali». Plusieurs jeunes influents étaient présents dont Lazaré Timbely

Au cours du meeting, les sections «An Ka Ben» des différentes régions du Mali et de la diaspora ont exprimé pleinement leur adhésion à la décision de soutenir le président IBK à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018. Selon la déclaration de la plateforme, ce choix a été fait à l’unanimité par les membres de la plateforme, le lundi 02 juillet dernier, après une analyse objective de la situation sociopolitique du pays.

À en croire les membres de la plateforme, ce choix vise à contribuer à l’unité et la cohésion nationales à travers la promotion de nos valeurs sociétales cardinales. La plateforme demeure convaincue que le parachèvent de l’œuvre gigantesque entamée, se fera dans la continuité au bénéfice des Maliens.

Les membres de la plateforme ont également lancé un vibrant appel à tous les Maliens pour une mobilisation jamais égalée afin d’assurer la réélection du président IBK à la tête de la magistrature suprême.

Le meeting a aussi permis aux membres de la plateforme d’inviter toutes les communautés du Mali, particulièrement celles du centre du pays, d’abandonner la violence et se donner la main pour un avenir commun et meilleur. Ils invitent la communauté internationale à soutenir le Mali dans sa volonté d’organiser des élections qui serviront la stabilité et la paix pour le Mali et toute la sous-région.

La cérémonie a vu l’adhésion massive de certains militants du parti de l’Urd, de la Cma, de la plate-forme, du CDR et des jeunes de Malitelda.

Wassolo

