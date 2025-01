En honneur aux Forces Armées Malienne (FAMa) en ce 20 janvier 2025, fête de l’armée nationale marquant avec fierté le 64e anniversaire. Fondés en 1961 par le président Modibo Kéita, figure emblématique de l’indépendance du Mali, les FAMa incarnent depuis lors la force et l’indépendance de la nation malienne, le Président du Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau(EMAN) Makan Moussa Kanouté a tenu à les rendre un vibrant hommage.

Pour le Président Makan Moussa Kanouté, ce 64ème anniversaire offre l’heureuse opportunité à l’EMAN de rendre hommage aux pères fondateurs, aux anciens combattants et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie en notant avec satisfaction les avancées remarquables de l’armée malienne, symbole de la montée en puissance des FAMa notamment :l’amélioration des conditions des soldats, la rénovation des infrastructures, l’acquisition de matériel sophistiqué, la création de l’École de Guerre et le lancement d’un hôpital militaire.

Pour cette journée de commémoration de la création de l’armée malienne, l’EMAN saisit cette occasion pour saluer la bravoure, le professionnalisme et le patriotisme des FAMa . Et aussi il rend un vibrant hommage à toutes les victimes tombées sur le champ de l’honneur et formule ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. En ce jour spécial, il salue le courage, la détermination et les sacrifices des FAMAs. Leur lutte continue est un témoignage vivant de leur engagement inébranlable pour la protection et la liberté du peuple malien car elles sont le symbole de la force et de la résilience du Mali.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

