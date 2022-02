Le Cadre d’échanges des partis politiques et regroupements politiques pour une transition réussie a lancé la semaine passée, un ultimatum aux autorités de la Transition. Il donne le 25 mars pour le dernier délai à la Transition. Le parti de l’abeille invite le cadre à la retenue.

Dans les conclusions de son séminaire la semaine dernière, le Cadre d’échanges a lancé publiquement qu’il ne reconnaitrait plus les autorités et les 3 organes de la Transition après le 25 mai. Dans la même lancée, pour éviter le chaos, il a invité le Président de la Transition à dissoudre le CNT et le gouvernement et les remplacer par une autre pour une transition de 9 mois.

Lundi, l’Adema, membre fondateur du Cadre d’échanges, dans un communiqué, a demandé à ses compagnons du Cadre, de quitter leur position radicale de ne plus reconnaitre les autorités de la Transition à partir du 25 mars 2022 et de s’inscrire dans une dynamique de dialogue et concertations. Cela, explique le communiqué, afin de proposer des réponses concrètes qui sont gages de l’apaisement social et de la stabilité du pays dans le but de sortir définitivement de cette crise multidimensionnelle.

L’Adéma a exhorté les autorités de la Transition à leur tour à privilégier le même dialogue avec tous les acteurs sociopolitiques au niveau national et international ; à œuvrer dans le sens de mettre fin aux sanctions infligées au Mali.

Koureichy Cissé

