Forum des Partis Politiques du Mali : La 1ère édition a vécu !

, a animé une conférence de presse ce mercredi 22 février 2023 à la maison de la presse. L’objectif principal était d’informer l’opinion publique de la tenue d’un tel forum pour la première fois dans l’histoire du Mali. Le Forum des partis politiques du Mali réunira les partis politiques, la société civile et des invités de marques (chefs de partis ou représentants des partis politiques de certains pays voisins). Il s’est déroulé les 4 et 5 mars 2023 au à l’hôtel Azalaï de Bamako.

Ninakoro Yeah Samaké, le président du forum des partis politiques s’exprime sur le fait que le Forum des Partis Politiques du Mali est un événement annuel qui a été initié par des camarades politiques. << Notre objectif est de créer un espace d’échanges qui contribuera à la consolidation des acquis démocratiques dans notre pays et dans la sous – région >>, explique Yeah Samaké.

« Nous croyons que la méconnaissance de la vie politique ou de la gestion de l’appareil d’État est l’origine de nombreux préjugés sur les hommes politiques. » dit-il.

Dans ses propos, le coût du Forum des Partis Politiques s’élève à 16 millions de FCFA et rassemble environ 300 partis politiques même si les adhésions continuent car aucun parti ne veut rester en marge de cette rencontre. Le forum a permis d’expliquer à l’opinion publique le rôle et la place des partis politiques dans la gestion de l’Etat, de clarifier les différences entre la classe politique, les hommes politiques et les hommes d’Etat, et de promouvoir la démocratie au niveau national, selon lui. Il pense que tous les partis et regroupements de partis membres du forum reconnaissent le caractère universel des principes de la démocratie et que les variations dictées par les spécificités nationales ne peuvent remettre en cause ou diluer ces principes.

Baïssa Koné, responsable politique et l’un des initiateurs du forum se trouve dans la même idéologie que son camarade Yeah Samaké. Selon lui, le processus démocratique suppose un climat et des conditions dans lesquelles les libertés fondamentales énoncées dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme s’exercent pleinement et dans lesquelles le peuple, dans toutes ses composantes, s’épanouit et s’exprime librement. Les partis politiques constituent une caractéristique permanente de toutes les démocraties modernes et un élément clé de la compétition électorale. Ils jouent un rôle important pour l’intégration des groupes et des individus dans le processus politique.

« Nous sommes conscients que les partis politiques sont souvent considérés comme corrompus et ne servant pas l’intérêt général . Nous avons le devoir de changer cette fausse image que l’opinion s’est faite de nous. C’est pourquoi nous avons créé, le Forum des Partis Politiques du Mali et invitons les partis et les chefs de partis des pays voisins à venir partager avec nous leurs expériences et leurs spécificités de la vie politique de leur pays. » a laissé entendre.

Les travaux se sont déroulés sous forme de plénières de trois thématiques précises à savoir : Groupe thématique 1 : Gouvernance des partis politiques et leurs contributions au renforcement de la démocratie au Mali – Analyse des forces et des faiblesses.

Groupe thématique 2 : Identification des courants ou idéologies politiques au Mali sur les dix dernières années

Groupe thématique 3 : Crise sécuritaire – Propositions de sortie de crise.

Le tout avec comme thème central : « Processus démocratique en Afrique : Rôles et responsabilités des partis politiques ».

Kader Diarra

Commentaires via Facebook :