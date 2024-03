Au moment où le pays se prépare à lancer le dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, l’entourage politique du Premier ministre de Transition s’entredéchire…

Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) est la structure socio-politique qui a permis à Dr Choguel Kokalla Maïga d’accéder au fauteuil de Premier ministre.

En effet, après la chute d’IBK, la Transition a été mise en route sur une fausse note, avec le duo Bah N’Daw – Moctar Ouane. Puisque tous les observateurs avertis avaient noté que c’est le M5-RFP, dont la mobilisation avait provoqué le renversement du régime IBK, qui devrait jouer le rôle de premier wagon de la locomotive des colonels. C’est pourquoi le réajustement se fera avec ce qu’il a été convenu d’appeler « la rectification » à travers la nomination du patron du Comité stratégique du mouvement, Dr Choguel Kokalla Maïga à la primature. Mais, très tôt, les dissensions naîtront et s’intensifieront, jusqu’à la semaine dernière, où les proches et alliés politiques du chef du Gouvernement se livreront au triste spectacle des invectives et empoignades verbales…

C’est au point que Me Mountaga Tall, Jeamille Bittar, Oumarou Diarra et d’autres hauts cadres du M5-RFP finiront par prononcer la destitution du PM Choguel de la tête du Comité stratégique du mouvement. Cela sera suivi de diatribes et des dénigrements qui n’honorent point le mouvement sociopolitique de soutien du locataire de la Primature, dont des révélations ont, sérieusement, terni l’image… Dr Choguel Kokalla Maïga n’a-t-il pas été accusé de malversations dans sa gestion antérieure de ministre de l’Economie numérique, porte-parole du Gouvernement ? L’homme aurait-il usé de mensonges et de manœuvres politiciennes par rapport à la formation du gouvernement de Transition ? Ces révélations ont, en tout cas, fusé et ont porté un terrible coup à la crédibilité du chef du gouvernement de Transition, qui se veut chantre d’une « gouvernance vertueuse », pour incarner le Mali kura.

En réponse à ces révélations, l’un des fidèles lieutenants du Premier ministre montera au créneau pour cracher ses « quatre vérités » à l’endroit des adversaires du jour. C’est ainsi que le Conseiller du PM, Abdel Kader Maïga, c’est de lui qu’il s’agit, sera accusé d’injures publiques et soumis à une procédure judiciaire, qui vient d’être placé sous mandat de dépôt…

Tout ce qui précède traduit une atmosphère assez toxique dans l’entourage du Premier ministre de Transition, qui doit plutôt rassembler les principaux acteurs de la scène publique. Surtout que le pays fait face à de nombreux défis existentiels, qui nécessitent que les Maliens se donnent la main en vue de surmonter toutes ces épreuves. Comment comprendre que le même Premier ministre s’est mis à dos la classe politique avec un discours qui voue aux gémonies de nombreux acteurs politiques, accusés de tous les péchés d’Israël ? Comment le leader du parti MPR peut-il se donner une virginité politique quelconque, lui qui a été le chef de file des restaurateurs d’après la Révolution de mars 1991 ? Comment Choguel peut-il sauver son fauteuil de cette atmosphère polluée de suspicions et de règlements de compte ? Difficile au chef du gouvernement de ramener de l’ordre dans cette Transition, qui en a besoin pour préparer sereinement les futures élections.

Il appartient désormais au chef de l’Etat de tirer toutes les conséquences de ce désordre et de ces chamailleries pour siffler la fin de cette récréation. Etant donné que le M5-RFP semble véritablement mort de sa belle mort. Il reste désormais au Col. Assimi Goïta d’ouvrir la troisième phase de la Transition, celle qui va davantage rassembler les Maliens autour de l’essentiel pour un nouveau départ vers la normalité. Cela ne devra-t-il pas passer par une redistribution des cartes, pour insuffler du sang neuf à la conduite des affaires ? Rien n’est moins sûr.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

