IBK finira-t-il par réserver à son ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga le sort de rejet et de désaveu avec lequel il a gommé un certain Moussa Mara, président du parti YELEMA ? Certains indices le laissent croire.

Maliweb.net – Après avoir rassuré Soumeylou Boubèye Maïga de le garder à la primature pour un long moment malgré la fronde déclenchée par son parti, le RPM, des religieux et une partie de l’opposition, le président IBK a fini par lâcher son Premier ministre d’alors et fumer le calumet de la réconciliation avec les bourreaux du leader de l’ASMA-CFP.

C’est au jeune Dr Boubou Cissé, un protégé des leaders religieux frondeurs que IBK a remis la clé de la primature après que son prédécesseur, Soumeylou Boubèye Maïga, le leader du parti ASMA-CFP eut été défenestré par la pression politique du RPM. Cette bruyante pression du parti présidentiel à travers une motion de censure avait été pilotée par des députés considérés comme caciques proches du chef de l’Etat, avec l’onction du président Dr Bokary Tréta. IBK , de toute vraisemblance n’aura presque rien fait pour décourager ces cadres du RPM de donner de l’eau au moulin contestataire de certains leaders religieux et de quelques ténors de l’opposition. La suite, c’est la démission in extrémis du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, pour échapper à ce coup de force orchestré par sa propre majorité…

Et le nouveau chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, s’inscrira résolument dans une forme de rupture par rapport à sa méthode et ses actes : dégraissement du personnel de la primature, dont des cadres recrutés par Boubèye, accentuation de la réduction du train de vie de l’Etat par un assèchement de ressources pouvant transiter par des cadres proches de son prédécesseur.

Et, comme bémol, IBK voudra feindre l’évidence du… lâchage de Boubèye en adressant à Koulouba, lors d’une rencontre solennelle, son attachement à son ex-Premier ministre. Presque un baiser de Judas ? Peut-être. IBK dira à cette occasion qu’il reste reconnaissant à Soumeylou Boubèye Maïga pour les succès qu’il a engrangés à la primature. Succès ? Koulouba devrait t-il alors changé une personnalité qui gagne ?

Cela rappelle les belles envolées lyriques du chef de l’Etat à l’endroit de son deuxième Premier ministre du premier quinquennat, Moussa Mara, qualifié d’«intelligent, patriote et travailleur» que le président désavouera plus tard, au lendemain de la déconvenue (visite du PM dans cette citée aux mains des ex-rebelles soldée par des morts d’administrateurs et de militaires) de Kidal de mai 2014. « Aucune fanfaronnade politicienne ne me fera aller à Kidal… » ? La pique présidentielle était sévère et le leader du parti YELEMA (qui a quitté après la majorité présidentielle) en a gardé le coup comme une arête en travers de sa gorge.

En outre, le locataire du palais de Koulouba s’est rapidement ingénié à se réconcilier avec les leaders religieux qui ont été à la base du départ de Boubèye de la primature. D’abord, IBK nomme Boubou Cissé, dont il connaît le rapport de « fils » avec l’imam Mahmoud Dicko, le plus grand détracteur du désormais ex-chef du gouvernement.

Le chef de l’Etat sera ensuite à la manœuvre pour réussir à se rendre auprès du chérif de Nioro du sahel pour fumer le calumet de la paix et de la réconciliation sur dos donc d’un Soumeylou Boubèye Maïga, véritable persona non grata chez le guide religieux des hamallistes. Enfin, pour couronner tout, IBK dépêche Chérif Ousmane Madani Haïdara, le nouveau président du haut Conseil islamique chez son prédécesseur l’imam pour les réconcilier.

Pour boucler la boucle, IBK se réconcilie fièrement avec ses lieutenants du RPM lors de la célébration du 18 ème anniversaire du parti dont il assume encore le rôle de «président fondateur». Occasion pour Dr Bokary Tréta, Me Baber Gano, Mamadou Diarrassouba et autres de sceller la demande de pardon au mentor IBK et célébrer ; de façon sibylline, la mise à la touche du sauveur d’IBK à la présidentielle 2018 ? Des observateurs avertis ont pu à juste raison se demander si IBK est, en douce, en train de ranger Soumeylou Boubèye Maïga dans les placards des oubliettes politiciennes. Wait and see !

Boubou SIDIBE / Maliweb.net

