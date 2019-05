La rentrée du Dr Malick Coulibaly dans le gouvernement en qualité de ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux est globalement salué par le peuple malien. L’Adesc-SP (Association pour le développement économique, social et culturel de Samé plantation) ne saurait rester en marge.

Dans un communiqué déposé à notre rédaction, l’Adesc-SP « s’est réjoui de sa nomination dans le gouvernement et le félicite pour la confiance placée en sa modeste personne pour diriger le département très sensible de la Justice. »

L’Adesc-SP reconnait comme tous les Maliens que la justice malienne est malade et même dans le coma, pour parler comme l’ancien Garde des Sceaux, Maître Mamadou I. Konaté. Mais, elle ne doute point de la capacité du Dr Malick Coulibaly à remettre notre appareil judiciaire sur les deux pieds. D’ores et déjà, l’Adesc-SP assure au tout nouveau ministre de la Justice toute sa disponibilité à l’accompagner dans sa noble et exaltante mission.

L’Association pour le développement économique, social et culturel de Samé plantation en appelle dans le même ordre d’idée à faire une union sacrée autour du ministre Coulibaly. Lui-même écrit sur page Facebook : « Le destin a une fois encore chargé mes frêles épaules du lourd fardeau du ministère de la Justice. Je voudrais compter sur votre soutien, vos conseils avisés et vos bénédictions. Dieu nous confère la sagesse de percevoir ce qui est bon et juste pour notre pays; le courage et la volonté de le mettre en œuvre. Amen !».

Abdrahamane Sissoko

