L’Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP), a tenu le samedi 8 janvier 2021 à son siège, un point de sur la situation sanitaire préoccupante de son président, Soumeylou Boubèye Maiga (SBM), nécessitant une évacuation urgente à l’extérieur. L’objectif de ce point de presse animé par le secrétaire general du parti, Issa Diarra, est d’informer l’opinion nationale et internationale de la situation gravissime de détérioration de la santé du président du Parti ASMA-CFP, SBM; d’attirer l’attention des Autorités de la transition, plus précisément le colonel Assimi Goïta, Président de la transition, les présidents des différentes Institutions de la République Mali, les leaders politiques et religieux, les Familles fondatrices de Bamako, de ce qui ressemble à leur avis, à « un assassinat programmé ». Le point de presse avait réuni autour du secrétaire général, plusieurs autres cadres et militants du parto.

Dans sa déclaration, le secrétaire général, Issa Diarra, a rappelé que depuis l’arrestation de leur président, SBM, le 26 août 2021, le parti n’a cessé de dénoncer ses conditions de détention. Malheureusement, selon M. Diarra, toutes leurs démarches et sollicitations entreprises ont été vouées à l’échec. « Ce que nous craignions a fini par arriver, à savoir la grave dégradation de son état de santé. Si nous-nous félicitons de son transfert à la clinique Pasteur le 15 décembre 2021, force est de reconnaitre que l’état de santé de SBM continue de se dégrader sérieusement», a-t-il déploré. Le certificat médical établi par le médecin traitant l’atteste éloquemment, a-t-il ajouté.

“Au demeurant, l’inexistence d’un plateau technique adapté pour son cas, cette situation, exige une évacuation médicale d’urgence, afin d’éviter le pire. Et d’informer que ledit certificate médical a été envoyé au Premier ministre, au ministre de la Justice, à celui de la Défense et au Directeur national de la santé (DGHSP) qui, jusqu’à présent, n’ont malheureusement daigné donner la moindre suite à cette requête du praticien » selon le secrétaire général du parti ASMA.

A l’évidence, comme vous pouvez le constater par vous-mêmes « aucune disposition n’a été prise pour son évacuation », a-t-il déploré. Ce mutisme coupable, déclare-t-il « nous fait comprendre que ceux qui sont en mesure de prendre la décision de l’évacuation de Soumeylou Boubèye Maiga dont le pronostic vital est engagé, je le répète encore une fois, et sur la foi du certificat produit par son médecin; jouent la montre, rivalisent de diversions pour laisser le prévenu mourir ! N’ayons pas peur des mots! ». Avant d’informer qu’il a opportunément eu l’autorisation le 04 janvier 2022 de rendre visite à SBM. Selon ses constats, SBM va très mal. « Aujourd’hui, l’homme a perdu plus de 20 kilos, il ne dort plus, ses yeux jaunis et enfoncés, une démangeaison généralisée donnent un tableau clinique des plus inquiétants, ne présageant absolument rien de bon », a-t-il révélé.

Face à cette situation, selon le secrétaire général du parti « nous tirons la sonnette d’alarme, nous ne pouvons pas rester attentistes, d’autant plus que chaque heure qui passe apporte son lot de complications à l’état du patient ». Avant de poser la question de savoir : Qui a intérêt à ce que Soumeylou ne se rétablisse pas, pour qu’enfin la vérité se manifeste.

En attendant de trouver des réponses claires à ces questions, Issa Diarra a révélé les ambitions de son parti ASMA, « Notre vœu le plus ardent est de voir notre président recouvrer sa santé pour lui permettre de faire face à la justice de son pays. En cela, nous en appelons fortement à la sagacité des autorités judiciaires et administratives pour qu’elles fassent droit à cette requête, qui au-delà de toutes autres considérations, requiert un brin d’humanisme », a-t-il dit.

Il a saisi l’occasion por interpeller le Président de la transition, afin qu’il prenne ses responsabilités face à la situation de SBM. « Nous demandons au Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, garant de notre Constitution qui dispose que la vie humaine est sacrée et que nul ne peut attenter impunément à la vie d’un citoyen malien, de prendre ses responsabilités pour ne pas avoir sur la conscience un drame qu’il peut encore éviter ».

SBM est en danger de mort et il est du devoir de nos gouvernants de l’assister sans condition, sans tergiversation aucune, la vie humaine étant sacrée, a-t-il souligné. Il a aussi attiré l’attention de toutes les personnalités morales, politiques et religieuses du pays, sur l’état de santé très grave de Soumeylou Boubeye Maiga, sur l’urgence de son évacuation, et sollicité leur implication active pour éviter qu’après, qu’ils aient à nourrir des remords à tout jamais.

« Au Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta je dis ceci, le Général Moussa Traoré a regretté jusqu’à ses derniers jours, la mort du Président Modibo Keita », a-t-il averti.

«Au regard de cette situation qui n’honore ni la justice, ni le droit, encore moins les valeurs de solidarité qui incarnent la société malienne, la direction du parti appelle à la mobilisation de tous les militants et sympathisants de l’ASMA-CFP, tous les amis de Soumeylou Boubèye Maiga à engager, dans le respect des textes, toutes initiatives allant dans le sens de son évacuation immédiate pour enfin recevoir les soins appropriés », a-t-il sollicité.

