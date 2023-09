(La Chronique Politique de Monoko) L’échec des partis des politiques : Ou l’insouciance des citoyens électeurs ?

Le débat de l’échec supposé des Partis Politiques au Mali, domine actuellement l’actualité. Et certains, dans leurs critiques, vont au-delà du réalisme, en proposant l’exclusion pure et simple des Partis Politiques dans la gestion publique de l’Etat. Tant, ils croient que les Partis Politiques seraient à la base de toutes les difficultés et de tous les maux que vit le Mali.

En analysant froidement cette thèse de l’échec, pour savoir si toutefois cela incombe aux Partis Politiques ou aux citoyens électeurs, cet exercice nous conduit à la formulation de la problématique de la façon suivante : ” POURRAIT-ON REMPORTER LES ÉLECTIONS EN DÉMOCRATIE, SANS LE VOTE DES CITOYENS ÉLECTEURS » ?

En vérité, il est quasiment impossible d’accéder au pouvoir en démocratie, sans passer par les élections. A partir du moment où, lors des élections, qu’elles soient présidentielle, législatives ou locales, ce sont les citoyens qui ont la possibilité d’exprimer librement leur droit de vote. C’est donc en toute liberté que chaque citoyen électeur, exprime son choix dans l’isoloir. Seul, avec sa conscience ! Les résultats qui en découlent, sont l’expression de la majorité des choix accordés à chaque candidat.

En d’autres termes, est élu, celui qui a bénéficié de la majorité des voix exprimées dans les isoloirs. Et c’est bien le résultat dominant des voix des citoyens, accordées aux candidats. C’est justement ce que l’on appelle le choix du Peuple. Il est alors tout de même nécessaire, de s’interroger sur les raisons des choix majoritaires ?

La gestion d’un pays, en démocratie, est de la responsabilité des Mouvements et Partis Politiques, qui sont créés à cet effet. Voilà pourquoi le but de tout Parti Politique, est la conquête et la gestion du Pouvoir. Et pour effectivement y parvenir, chaque Parti va à la conquête des citoyens aux fins de leur adhésion, à sa vision, à son idéologie et surtout à son projet de société.

Ce qui est curieux, est que beaucoup adhérent aux Partis Politiques, sans chercher à savoir la nature réel desdits Partis. Et pourtant, ce sont les adhérents qui deviennent des électeurs. Si donc, l’échec il y a, il doit clairement être de la responsabilité de ceux qui ont été aux urnes pour y opérer les choix majoritaires.

Il est donc normal que les électeurs, peu importe les raisons de leur choix à un élu, acceptent de l’assumer. Il faut donc que les électeurs cessent d’accuser les Partis politiques. Mais plutôt, il faut qu’ils acceptent de s’accuser eux-mêmes, d’avoir opéré un mauvais choix ? Cela revient à mettre en exergue, l’insouciance des citoyens qui ignorent carrément la vraie nature des Partis Politiques dans lesquels ils militent. Parce que c’est malheureusement dans cette insouciance que les citoyens vont aux urnes pour y voter pour un candidat. Dont il ignore la vision, l’idéologie et le projet de société.

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

