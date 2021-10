L’Adema-pasj face à de nouveaux défis : Yanfolila présent en force dans le Comité Exécutif

Les délégués venus de toutes les sections de l’intérieur et de la diaspora de l’Adéma-PASJ se sont retrouvés au CICB pour le 6ème congrès ordinaire de leur parti. Initialement prévus pour deux jours, du 16 au 17 octobre 2021, les débats se sont finalement prolongés jusqu’au soir du lundi 18 octobre 2021.

La présentation des rapports d’activités du Comité exécutif (CE), des états financiers, ainsi que les conclusions des travaux des différentes commissions spécialisées ont rythmé les motions et les résolutions du congrès avant de laisser place au renouvellement du Comité exécutif.

Aux termes du congrès, les délégués ont choisi Marimantia Diarra, président de l’Adéma-PASJ pour les cinq prochaines années. Parmi les membres du Comité exécutif remembré, figure le natif de Filamana, l’actuel Secrétaire politique de la section Adéma-PASJ de Yanfolila et Coordinateur de la région stratégique de Sikasso. Celui qui était jusque-là Secrétaire à la Communication aux NTIC et qui a occupé de hautes fonctions pour ce pays, ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions, ancien porte-parole du gouvernement du Mali, Yaya Sangaré est plébiscité Secrétaire général de l’Adéma-PASJ.

L’élection à ce poste stratégique qui est une reconnaissance pour les efforts politiques du tout nouveau Secrétaire général du parti de l’abeille rend fier tout le Wassoulou de l’accomplissement du fils de Filamana qui donne ainsi une nouvelle visibilité au cercle de Yanfolila sur l’échiquier politique national à travers ce grand parti. « Il a occupé de hautes fonctions pour ce pays, il a toujours été là pour nous et nous l’avons toujours vu, c’est une bonne chose pour Yanfolila et pour Sikasso », voilà ce que pense Toumani Diakité, depuis le Wassoulou du nouveau Secrétaire général du Parti. Pour cette autre observatrice de la classe politique, « ministre ou député, Yaya est quelqu’un de sincère avec de fortes compétences pour ce pays ».

En plus de Yaya Sangaré, le cercle de Yanfolila obtient d’autres positionnements au niveau du bureau des femmes et des jeunes du parti. Mme Sangaré Djénéba Diakité a été élue, 7ème Vice-présidente dans le bureau national des femmes. Karim Diakité a été élu 3ème Vice-président dans le bureau national des Jeunes. Yacouba Traoré, maire de la Commune rurale de Tagandougou, Président par intérim de l’Association malienne des Municipalités (AMM) occupe désormais le poste de secrétaire à l’aménagement du territoire, à la décentralisation et à la réforme de l’Etat au sein du Comité exécutif. Messieurs Ouro Diakité et Ismaïla Bathily, sont aussi des noms de la section de Yanfolila qui reviennent dans les commissions spécialisées.

Kouressy Cissé

