L’ambassade d’Espagne à Bamako a réagi, samedi, par voie de communiqué succinct, après la convocation de l’ambassadeur José Hornero Gómez par le gouvernement malien suite aux propos du ministre espagnol des Affaires étrangères qui a dit ne pas exclure une intervention militaire de l’Otan au Mali « si nécessaire ».

« L’Espagne n’a pas demandé pendant le sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ni à aucun autre moment une intervention, mission ou une action quelconque de l’Alliance au Mali », relate la représentation diplomatique espagnole dans son communiqué.

Et l’ambassade d’Espagne à Bamako d’ajouter : « L’Espagne réaffirme ses liens profonds d’amitié et de coopération avec le Mali et continuera à développer une relation pacifique et amicale avec le Mali ».

Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares avait déclaré, jeudi 30 juin, en marge du sommet de l’Alliance qui se tenait à Madrid, qu’il n’excluait pas une intervention de l’Alliance atlantique au Mali « si nécessaire ».

« Si cela représentait une menace pour notre sécurité, nous le ferions », a déclaré Albares.

Le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Sahel, ainsi que les menaces hybrides que sont le terrorisme et l’immigration illégale, relèvent désormais de l’intérêt stratégique de l’Otan, selon la nouvelle feuille de route de l’Alliance militaire.

« Ces propos sont inacceptables, inamicaux, graves, parce qu’ils tendent à encourager une agression contre un pays indépendant et souverain », a indiqué vendredi le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.

« Nous avons demandé des explications, une clarification de cette position au gouvernement espagnol. Nous espérons que cela va venir assez rapidement », a ajouté le chef de la diplomatie malienne.

