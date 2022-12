Le Samedi 3 décembre, le Mouvement du 05 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a publié un communiqué de presse, dans lequel le Cadre des Partis et Regroupements politiques pour le Retour à l’ordre Constitutionnel est bien tancé. Pourquoi ?

Dans ce communiqué, le M5-RFP précise qu’il a suivi avec commisération la charge apportée portée contre la Transition par le Cadre des Partis et Regroupements Politiques pour le Retour à l’ordre Constitutionnel, le 26 novembre, à la veille d’une mission du Médiateur de la CEDEAO à Bamako. Comme d’habitude, souligne ce communiqué, le Cadre « en mission commandée », a décidé de jouer contre son propre pays pour des raisons inavouables. Et de continuer que la seule réponse qu’appelle l’examen du réquisitoire dressé contre le Mali par le Cadre, est de lui rappeler que les Maliennes et les Maliens n’ont pas la mémoire si courte que ses responsables le croient.

Le M5-RFP a, dans ce communiqué, fait savoir aussi que les Maliens et les Maliennes se souviennent que nos dignitaires déchus, en course pour récupérer les privilèges à jamais perdus, étaient en conflit avec toutes les forces syndicales significatives de notre pays. Et se questionna si nous n’avons pas vécu les écoles fermées suite aux grèves des Syndicats signataires du 16 octobre 2016 ; des hôpitaux fermés à la suite du scandale de rénovation et équipement des hôpitaux, du scandale de l’achat de l’avion présidentiel etc. et de poursuivre que ce sont les mêmes responsables de ces gâchis qui veulent mettre le passif à la charge des autorités de la Transition engagées à réparer leurs échecs et les dégâts.

« Aujourd’hui au lieu de demander pardon au Peuple malien qui a décidé de reprendre son destin en main, le Cadre se met au service de puissances étrangères pour saboter des efforts de reconquête de notre souveraineté nationale », a précisé ce communiqué du M5-RFP.

Adama Tounkara

