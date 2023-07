En marge de la célébration de son 22ème anniversaire, le samedi 01 juillet 2023, le parti Rassemblement pour le Mali (RPM) a donné un point de presse à son siège national à l’hippodrome de Bamako. C’était sous l’égide de son président, Bokary Treta.

Dans leur déclaration commune lue par Fousseni Evariste Camara, les membres du parti Rassemblement pour le Mali (RPM) déclarent qu’ils soufflent cette 22ème bougie du parti dans un contexte assez particulier tant pour le pays que pour leur parti.

S’agissant spécifiquement du parti RPM, M. Camara a souligné que le contexte se caractérise surtout par la mise en œuvre de la résolution des secrétaires généraux des sections de l’intérieur et de l’extérieur, qui ouvre la voie à une solution politique de sortie de la crise interne que le parti traverse depuis janvier 2022.

Rappelons que certains cadres du parti, pour s’opposer à l’application de la résolution concernant le choix du parti à la présidentielle de 2022, ont décidé de traduire en justice leur président Bokary Treta.

Selon M. Camara, cette situation, qui avait conduit les membres du parti devant les tribunaux, a connu son épilogue le 12 juin 2023 grâce à une décision de la Cour suprême qui a renvoyé le parti à l’organisation d’un congrès pour le renouvellement du Bureau politique national (BPN).

À en croire Fousseni Evariste Camara, la résolution des secrétaires généraux des sections du parti, réunis le 11 juin 2023 à Olympe Hôtel de Bamako, avait demandé, à l’unanimité, la tenue urgente d’un congrès extraordinaire du parti pour la relecture des statuts et du règlement intérieur, prenant en charge, la question de la désignation du candidat du parti à l’élection présidentielle et le renouvellement du Bureau politique national et des Commissions statutaires du parti.

Pour M. Camara, cette décision offre aux membres du parti des opportunités de se retrouver au sein de la famille RPM, pour se parler très fraternellement avec humilité et sincérité. « Le présent anniversaire, placé sous le signe de l’Unité Retrouvée et la Cohésion Renforcée, nous offre l’occasion de lancer un appel au Grand Rassemblement des militantes, militants et sympathisants du RPM, pour Un Dialogue Franc et Constructif et pour le Renforcement de l’Unité et la Cohésion au sein du parti pour Faire Face à l’avenir » a-t-il ajouté.

Selon lui, l’organisation d’un congrès apaisé et inclusif, conformément aux principes et dispositions édictés par les statuts et règlement intérieur du parti, est le seul défi qui doit retenir l’action du parti. Pour terminer, M. Camara a affirmé que malgré les situations particulières et difficiles que le RPM connaît, ses membres demeurent convaincus que les Maliennes et les Maliens ont toujours confiance en leur projet.

De son côté, le président Boucary Treta, tout en invitant ses camarades au respect du verdict de la Cour suprême, affirme s’y tenir ; ce qui correspond selon lui à leur demande d’aller à un congrès depuis un an.

Le chef des Tisserands a ainsi appelé ses camarades à faire en sorte que la justice n’interfère pas dans les affaires internes du parti car cela est un frein, un blocage à la recherche de solutions politiques aux problèmes. À l’en croire, il n’y a aucun problème politique qui ne puisse être résolu politiquement. « La politique a la solution à tout, elle a la solution à tous les problèmes » a-t-il souligné.

Le Tisserand en chef, a, à cet effet, lancé un appel aux membres du parti à mettre les intérêts du parti au-dessus des intérêts personnels et à se donner la main. L’ancien ministre du Développement rural dit avoir la lourde responsabilité de réunir la famille RPM, et promet de ne ménager aucun effort pour aller à la rencontre de chaque membre pour discuter. Car, selon lui, il n’y a aucune question embarrassante qui ne puisse trouver une solution en famille RPM.

Fadiala N. Dembélé

