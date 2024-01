Le clin d’œil subtil Me TALL au monde religieux

Le président du CNID n’a pas dérogé à sa traditionnelle offensive de charme annuelle. Comme chaque nouvel an, il était au rendez-vous de la présentation de ses vœux pour 2024. Me Mountaga Tall s’est adressé à ses fans sous le vocable du Mali Koura et avec ce slogan très accrocheur : «…Avec foi en l’avènement d’un nouveau Mali». Quoique moins explicite que les intentions d’un certain Moussa Mara, sa présentation de vœux n’a rien de moins qu’un acte de candidature à la magistrature suprême, à en juger par une mise en exergue ostentatoire du personnage ainsi que de ses qualités. Sa sortie s’apparente aussi à un clin d’œil singulier à la communauté musulmane, en direction de laquelle Me Tall prend soin de réitérer son attachement aux traditions islamiques ainsi que son combat pour la valorisation de la bannière islamique. Ce faisant, son opération – séduction est poussée dans la foulée jusqu’à la présentation du calendrier grégorien sous un label exclusivement chrétien. Le passage au nouvel an est ainsi décrit comme une fête exclusivement célébrée par les concitoyens de cette communauté dans leurs lieux du culte et que lui Me Tall n’observe que par solidarité inter-religieuse. Le message du président du CNYD – ou plutôt du candidat à la magistrature suprême – n’est manifestement qu’un appel d’air électoraliste en direction d’un monde musulman qu’il a longtemps intégré dans ses projets et ambitions politiques. Après un répit imposé par l’agressivité d’un certain IBK sur le même terrain religieux, Me Tall est revenu récemment en force au détour d’un besoin de défendre l’islam contre la campagne de désacralisation par les Kémites. Il compte visiblement garder la dynamique intacte jusqu’à tirer les dividendes à l’échéance présidentielle prochaine.

La Rédaction

