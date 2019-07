Selon certaines indiscrétions, le voyage qu’il a effectué auprès du Cherif de Nioro, après sa prise de fonction de chef de la diplomatie malienne, était inscrite dans le cadre du rapprochement entre le Cherif du Nioro et le Président de la République, dont les relations n’étaient plus cordiales depuis belle lurette. La présidentielle de 2018, venait encore à creuser davantage le fossé entre ces deux personnalités (Bouyé et IBK). Pour qui connaisse les talents de Grand Médiateur ou de Négociateur du “Petit Monsieur”, on peut espérer déjà une décrispation de la crise qui opposait le Cherif de Nioro au Président IBK depuis quelques années. D’ailleurs, devenu “Grand Monsieur”, le “Petit monsieur”, n’emprunte jamais les vols commerciaux. Le Président de la République, soucieux de donner un visage à notre diplomatie amorphe, inoffensive, a mis son vol à disposition du “Petit monsieur”, pour lui permettre d’entreprendre ses offensives diplomatiques dans les conditions optimales de travail, pour trouver des réponses idoines à la crise du Mali, auprès de la communauté internationale.

IBK à Nioro: « Je suis l’homme le plus heureux et aujourd’hui, le plus beau jour de ma vie ».

Brehima Mamadou Koné dit Lumumba

