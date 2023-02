Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim à Bamako : «Le Mali fait la fierté de toute l’Afrique indépendante »

Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a accueilli, le mardi 31 janvier 2023, à l’aéroport international Président Modibo Keïta Senou, son homologue du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela. C’était en présence des membres du Gouvernement et des Autorités administratives de Bamako. Le Premier ministre Burkinabé est porteur d’un message du Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition du Burkina Faso, à son frère le Colonel Assimi GOÏTA. «J’ai quitté chez moi à Ouagadougou, je suis venu chez moi à Bamako. Depuis l’avènement au pouvoir du président Assimi GOÏTA, le Mali fait la fierté de toute l’Afrique indépendante », a souligné le Premier ministre Burkinabé à son arrivée à Bamako.

Le Premier ministre du Faso nourrissait déjà l’espoir de venir au Mali qui, selon lui, fait la fierté de toute l’Afrique depuis l’avènement au pouvoir du Colonel Assimi Goïta. «J’ai quitté chez moi à Ouagadougou, je suis venu chez moi à Bamako. Depuis l’avènement au pouvoir du président Assimi GOÏTA, le Mali fait la fierté de toute l’Afrique indépendante. Ce que nos devanciers n’ont pas pu faire, nous n’avons pas le droit de ne pas le faire ou du moins de le tenter », a-t-il dit.

Selon lui, l’opportunité de cette visite a été par ailleurs offerte par le marcheur Ibrahim Cissé qui a effectué le trajet Bamako-Ouagadougou, les drapeaux Burkinabé et Malien à la main et appelé les deux pays à la Fédération. Cet acte ne sera pas sans suite, dira Appolinaire Joachim Kyelem de Kambela. Après son accueil à l’Aéroport Bamako-Sénou, le Premier ministre burkinabè a eu droit à un dîner offert par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. « Au delà des amabilités, le Premier ministre du FASO à eu droit à une série d’informations et surtout de conseils sur le processus de refondation du Mali en cours depuis la rectification de la Transition.

Une Transition qui inspire par sa détermination à restaurer l’honneur, la dignité et la souveraineté tant souhaités par le peuple. Née à la suite d’une insurrection populaire, qui lui a servi de boussole, la Transition malienne s’est attelée à faire sienne les aspirations profondes du peuple qui avait soif de justice, de sécurité et de liberté », a souligné la cellule de communication de la Primature.

Ainsi, dira Choguel Kokalla Maïga, la vision et l’engagement patriotique du Président de la Transition le Colonel Assimi GOÏTA à restaurer la souveraineté du Mali ont donné espoir au peuple qui a soutenu comme un bloc la Transition contre vents et marées. « Les Autorités de la Transition ont fait le choix d’assurer par nous mêmes la sécurité des populations et de leurs biens. Cela en donnant la priorité aux forces armées et de sécurité en matière d’investissement et d’équipement. Une armée qui recrute, forme, équipe et livre le combat au même moment. Cette montée en puissance lui permet aujourd’hui de se déployer sur n’importe quelle partie du territoire sans demander ni autorisation, ni appui à qui que ce soit. Aujourd’hui au Mali, la peur a changé de camp. Nous n’avons de rivalité avec personne, nous ne sommes contre personne sauf ceux qui ne respectent pas les trois principes qui gouvernent la conduite des affaires publiques au Mali. Principes édictés par le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, à savoir : le respect de la Souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali, la prise en compte des intérêts du Peuple dans toutes les décisions », a souligné Choguel Kokalla Maïga. Soucieux et déterminé à réussir la refondation, Choguel Kokalla Maïga a partagé avec son hôte du jour, les actions majeures en cours afin d’aboutir aux élections justes et crédibles.

Une vision que partage pleinement le Premier ministre du Faso, qui invite du coup à mutualiser davantage nos politiques pour poser les jalons de la Fédération, le mot n’est pas fort, indique la Primature. Au cours de son séjour de 48 heures au Mali, le Premier ministre Burkinabé a rencontré hier, mercredi 1er février 2023, la communauté burkinabé au Mali.

Aguibou Sogodogo

