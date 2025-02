BAMAKO, 7 février (Xinhua) — L’armée malienne doit adapter ses stratégies de défense aux menaces sécuritaires qui sévissent dans le pays et dans la sous-région ouest-africaine en vue de faire de 2025 l’année de “la continuité et de la consolidation des succès militaires”, a déclaré jeudi le président malien Assimi Goïta.

“Le renforcement des infrastructures militaires, l’acquisition d’équipements modernes et la formation continue des hommes ont permis de maintenir une armée opérationnelle et efficace face aux menaces persistantes”, a fait observer M. Goïta qui recevait à Bamako les vœux de Nouvel An des forces de défense et de sécurité.

Il a ajouté que pour rester sur la dynamique des succès militaires, les forces armées maliennes devaient “accélérer la planification opérationnelle” et “privilégier une approche globale de la lutte contre les menaces sécuritaires”.

“C’est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d’armes du Burkina Faso et du Niger, à la mise en place d’une force unifiée au sein de la Confédération (de l’Alliance) des Etats du Sahel”, a expliqué M. Goïta.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme qui se manifeste par des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Fin

Source: https://french.news.cn/

