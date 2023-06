Référendum repoussé de trois mois

Nouvelle Constitution malienne

La nouvelle Constitution, approuvée le 18 juin dernier, vise à renforcer les pouvoirs du futur Président, qui déterminera la politique de la Nation, et affirme l’attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l’État. Le chef du gouvernement sera élu pour cinq ans et ne pourra pas effectuer plus de deux mandats, selon le projet de Constitution.

Selon la nouvelle Loi nationale, “le gouvernement est responsable devant le Président”, et non plus devant l’Assemblée nationale. L’initiative des lois appartiendrait au Président et aux parlementaires, et non plus au gouvernement et à l’Assemblée nationale. Le Président obtient également le droit de dissoudre le parlement.