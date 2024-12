Le Général de division Abdoulaye Maïga a demandé au président du Conseil national de Transition de considérer cette lettre de cadrage comme conjointe à la fois au gouvernement et à l’organe législatif

Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, dans le cadre de ses prises de contact, était, hier, au Conseil national de Transition (CNT), où il a été reçu en audience par le président, le général de corps d’armée Malick Diaw. L’objectif de cette visite était d’expliquer la vision du Président de la Transition, déclinée à travers sa lettre de cadrage, et demander le concours de l’organe législatif pour sa réalisation.

Après sa nomination comme Premier ministre le 21 novembre dernier, suivie de la mise en place du gouvernement et du Conseil des ministres inaugural au cours duquel le Chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïta, lui a remis sa lettre de cadrage , le Chef du gouvernement a entamé une série de rencontres et de visites de prise de contact avec l’ensemble des composantes des forces vives de la Nation.

Il a, en effet, rendu visite aux autorités traditionnelles et religieuses, aux centrales syndicales. Aussi, il est allé à la rencontre de la classe politique, de la société civile, de la presse, etc. Abdoulaye Maïga a également rendu visite aux différentes institutions de la République.

Son déplacement d’hier au CNT était la dernière étape d’une série de visites auprès des différents présidents et chefs d’institutions. Au cours de cette visite, le Premier ministre a été reçu par le président de l’organe législatif, le Général de corps d’armée Malick Diaw accompagné pour la circonstance par les membres de son bureau.

À sa sortie d’audience, il a remercié le Général Diaw pour l’accueil très chaleureux qui lui a été réservé. Avant de préciser qu’il s’agissait essentiellement d’une prise de contact avec le président du CNT et son équipe et leur exposer la vision du Chef de l’État, conformément à sa lettre de cadrage. Pour le Général Abdoulaye Maïga, c’était surtout pour demander leur bénédiction et leur concours afin de considérer cette lettre de cadrage comme conjointe à la fois du gouvernement et du CNT .

«C’est ensemble que nous pourrons relever à la fois les défis et atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés par le Chef de l’État», a indiqué le Chef du gouvernement, qui dira que depuis le début de la Transition, le peuple malien a émis des attentes légitimes et fortes. Et la matérialisation de ces attentes repose sur la volonté politique intacte du Président de la Transition de les réaliser.

Pour le Général de division Abdoulaye Maïga, la réalisation des différents objectifs passe nécessairement par une intense activité législative et réglementaire. Il dira que le CNT joue un rôle extrêmement capital dans l’atteinte des objectifs de cette Transition. Le Chef du gouvernement a expliqué qu’au cours des échanges, le Général de corps d’armée Malick Diaw a prodigué de sages conseils. Aussi, il fait partie de l’abnégation et de la volonté du CNT de poursuivre son implication et de jouer toute sa partition dans le cadre de la Transition .

Dieudonné DIAMA

