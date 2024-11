Outre l’examen de ces textes transmis par le gouvernement pour avis, il y aura des séances de formations sur des thématiques d’actualité

Les conseillers nationaux et des collectivités territoriales ont fait leur rentrée, hier dans les locaux de l’Institution, à travers la cérémonie d’ouverture des travaux de la 2ème session ordinaire de l’année en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga et du président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick Diaw. Des membres du gouvernement dont le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, des présidents des Institutions de la République, des représentants des missions diplomatiques et consulaires ont pris part à l’événement.

Selon le président du Haut conseil des collectivités (HCC), Mamadou Satigui Diakité, au-delà des 27 dossiers transmis pour avis, des thématiques : « Prévention et gestion des inondations dans les collectivités territoriales face aux changements climatiques » et « Problématique de la gestion décentralisée des ressources naturelles» sont à l’ordre du jour.

À l’ouverture de cette session, le président de l’Institution, faisant la revue des travaux de la refondation de notre État, a salué la création d’une Commission de rédaction de l’avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui rencontre un large écho au sein du tissu social national. «Nous en voulons pour prouver le bel engouement et la grande mobilisation des acteurs de la société civile, des partis politiques et des acteurs institutionnels lors des rencontres avec les membres de la Commission chargée d’élaborer ladite Charte», a soutenu Mamadou Satigui Diakité.

Tout en remerciant les élus des collectivités territoriales pour leur contribution de qualité à l’amélioration du document. La volonté qui sous-tend cette belle initiative, convient-il de le rappeler, est d’engager l’ensemble des filles et fils du Mali dans le processus de paix et de la réconciliation nationale. Afin que plus jamais nos différends ne soient gérés ni ailleurs, ni par des tiers dont les intérêts ne correspondent pas nécessairement aux nôtres.

MENTION SPÉCIALE AUX FDS- Les conseillers nationaux et des collectivités territoriales, à travers le président du HCC, ont également félicité les autorités de la Transition avec à leur tête le Chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïta, pour des projets initiés en faveur du mieux-être des populations, notamment le lancement des travaux d’aménagement urbain de la route nationale dépendant de Bamako-Koulouba-Kati et celui des travaux d’aménagement urbain de la route nationale n°27 dépendant de Bamako et Koulikoro.

Mamadou Satigui Diakité citera également la pose de la première pierre de l’université polyvalente de Sikasso, le lancement du projet de digitalisation des moyens de paiement dans des services publics de l’État et des collectivités territoriales. Tout comme, la déclaration de l’état de catastrophe nationale sur l’ensemble du territoire pour faire face aux conséquences des inondations survenues avec à la clé une enveloppe de 4 milliards de Fcfa.

L’ouverture solennelle de cette session a été l’occasion pour le HCC de réitérer son soutien à nos Forces de défense et de sécurité (FDS) dont la capacité opérationnelle se renforce sur les différents théâtres d’opération. Le président de l’Institution n’a pas manqué de s’incliner devant la mémoire des éléments des FDS ayant perdu la vie dans leur mission régalienne. Et de lancer un appel à l’endroit de toutes les couches socio-professionnelles et politiques de notre pays pour une union sacrée autour de nos hommes en uniforme engagés dans cette guerre meurtrière et asymétrique contre les forces maléfiques.

Mieux, a informé Mamadou Satigui Diakité, au HCC, nous nous félicitons de la promotion des officiers militaires à différents grades de Général. «Cette promotion est la concrétisation d’une volonté largement exprimée par le peuple malien lors du dialogue inter-Maliens dont la phase nationale s’est tenue du 6 au 10 mai 2024 au CICB», a-t-il apprécié.

Le président du HCC s’est réjoui des avancées notables enregistrées dans la mise en place de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES). Car, selon lui, ce nouvel instrument d’intégration est porteur d’une nouvelle espérance pour les citoyens de nos pays, et pour tous les panafricanistes. Mamadou Satigui Diakité soutient que la Confédération AES constitue une organisation d’intégration socio-économique des communautés et des collectivités territoriales du Burkina, du Mali et du Niger.

Oumar DIAKITE

