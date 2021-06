Mali-Cedeao: une convergence de vues

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla Maïga a rencontré, ce mercredi 9 juin 2021, une délégation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine et de l’Organisation des Nations Unies conduite par le Médiateur de la CEDEAO en la personne de l’ancien Président du Nigeria SEM Goodluck Jonathan.

À l’entame de la rencontre, le Premier ministre a remercié la CEDEAO pour son accompagnement constant et rappelé que l’organisation se tient aux côtés du Mali, à chaque étape critique, depuis près de 10 ans. ». Le Chef du Gouvernement a exposé à la délégation sa vision du processus de la Transition. Choguel Kokalla Maïga se dit conscient que le plus difficile commence maintenant mais reste convaincu qu’avec l’inclusivité et une parfaite entente entre les différents acteurs, la Transition peut bien réussir. Il s’agira essentiellement de hiérarchiser les priorités, de réaliser ce qui est possible, de rendre possible ce qui est nécessaire dira le Premier ministre. En six (6) semaines, le Chef du Gouvernement entend dévoiler et faire valider par le Conseil National de Transition sa feuille de route articulée sur les préoccupations du Peuple malien.

Le Médiateur de la CEDEAO a félicité M.Maïga pour sa nomination à la tête du Gouvernement et lui a souhaité pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. SEM Goodluck Jonathan a réitéré l’engagement de la CEDEAO à accompagner le Mali pour la réussite de la Transition. La CEDEAO s’est félicitée de la parfaite convergence de vues entre l’organisation et les nouvelles Autorités de la Transition.

CCRP/Primature

