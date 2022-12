A peine qu’il a repris son poste de chef de gouvernement, le premier ministre Mali, Choguel Kokalla Maïga a adressé une lettre circulaire demandant aux membres du gouvernement. « Vous me permettrez de me faire une idée de la poursuite du travail gouvernemental et, ainsi, de me faciliter la reprise de mes activités en me faisant parvenir, au plus tard jeudi 08 décembre 2022 à 12 heures, en un document d’une à trois pages le compte rendu des tâches effectuées durant la période intérimaire. J’attache du prix à l’exécution de la présente circulaire», a indique le premier dans ce circulaire du mardi 6 décembre 2022..

Les fonctions du premier ministre ont été interrompues, le 10 août 2022, à cause de la maladie. Ce qui a ouvert une période intérimaire de quatre mois que le Ministre de l’Administration du Territoriale et de la Décentralisation, Colonel Abdoulaye Maîga, a dirigé jusqu’à la date du lundi dernier. Une source proche de la primature a déclaré que le premier ministre veut être au parfum des dossiers qui a ont été réalisés pendant son absence.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :