Mali : Koulouba : Le président Goïta reçoit l’envoyé spécial du chef de l’État sénégalais pour le Sahel

Les deux personnalités ont évoqué les relations bilatérales et sous-régionales, notamment la Cedeao et l’AES

Le président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta, a reçu, hier au palais de Koulouba, l’envoyé spécial du chef de l’État sénégalais pour le Sahel, Pr Abdoulaye Bathily. Celui-ci était porteur d’un message de fraternité et de solidarité du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue malien dans cette période d’épreuve pour notre pays marqué par des attaques terroristes. Sa visite s’inscrit également dans la cade du raffermissement des relations entre les deux pays et dans l’espace régional.

Au terme de la rencontre, le Pr Abdoulaye Bathily a rappelé que le Sénégal et le Mali sont deux peuples en un. Selon lui, il n’y a pas une seule communauté au Sénégal qui n’est pas liée à une autre au Mali et vice-versa. «L’histoire millénaire et centenaire nous a unis et la géographie nous impose de rester ensemble», a déclaré l’envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel. D’après lui, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé la volonté de son pays avec le nôtre, de chercher toutes les voies appropriées pour consolider les perspectives de l’unité régionale et africaine sur la base des intérêts de nos peuples qui y aspirent.

« Il y a des problèmes au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) en tant qu’organisation, mais les peuples veulent continuer à vivre ensemble, à forger leur destin ensemble et à bâtir un avenir commun. de progrès et de prospérité», a souligné le Pr Abdoulaye Bathily. Avant d’ajouter : «Nous sommes dans la recherche de cette voie».

Appréciant la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), l’ancien ministre sénégalais a, tout de même, appelé à rester avec l’ensemble, allusion faite à la Cedeao. «Ce qu’on peut faire à deux, trois ou quatre, il faut le faire mais ce qu’on peut faire aussi avec l’ensemble, il faut explorer les voies pour continuer à le faire et même à le faire mieux», à -il exhorté.

Pour l’émissaire du président sénégalais, il s’agit de faire en sorte que toutes nos initiatives concourent à raffermir non seulement les relations entre les États mais aussi, à créer les conditions pour l’épanouissement des citoyens dans chacun de ces pays sur les plans économiques et culturels. «Nos opérateurs économiques ont besoin d’un espace ouvert pour mener leurs activités», at-il expliqué. L’envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel s’est, par ailleurs, réjoui que le président Goïta ait exprimé cette volonté du Mali d’aller de l’avant dans le raffermissement des liens dans l’intérêt des peuples de la région.

Par ailleurs, le chef de l’État s’est entretenu avec une délégation de la 2ème édition du Forum africain des personnes de petite taille, conduite par Mme Kadiatou Barry non moins présidente de l’Association malienne des personnes de petite taille (AMPPT) . Mme Kadiatou Barry et sa délégation étaient venues rendre compte au chef de l’État des travaux de leur rencontre qui prend fin aujourd’hui dans notre capitale. À la fin des échanges, la présidente de l’AMPPT a indiqué avoir demandé au président Goïta d’être leur interlocuteur auprès de ses homologues des pays invités pour parler de la situation des personnes de petite taille. Elle a remercié le chef de l’État pour son soutien à l’organisation du forum.

Auparavant, le président de la Transition avait reçu l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi des accords signés par notre pays avec ses partenaires chinois à l’occasion du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) tenu en septembre dernier. Parmi ces accords, l’on peut citer, entre autres, celui avec la société Norinco portant sur l’acquisition de nouveaux équipements militaires, le mémorandum d’entente entre la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD) et Huawei Mali pour accélérer le projet «Mali numérique».

Bébé DOUMBIA

