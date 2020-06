Mali : la rupture consommée entre le président de la République et une partie de la population

A l’appel de la Coordination des Mouvements et Soutiens à l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) et de l’espoir Mali koura (EMP), des milliers de maliens sont sortis le vendredi 5 juin au monument de l’Indépendance pour demander un changement dans la gouvernance du pays.

maliweb.net – C’est le désamour entre le président de la République et une partie de la population. A l’appel de la Coordination des Mouvements et Soutiens à l’Imam MahamoudDicko (CMAS), du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) et de l’espoir Mali koura (EMP), des milliers de Maliens, venus de l’intérieur du pays et de la diaspora, sont descendus dans la rue pour montrer leur mécontentement.

Avec des slogans très hostiles contre le régime, les manifestants réclament le changement dans la gouvernance du pays. Ils dénoncent l’insécurité, la corruption, la crise scolaire avec la grève des syndicats des enseignants depuis des mois et surtout l’impunité. « Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont le pays est dirigé », clame un manifestant avec un vuvuzela en main. « Nous ne sommes pas contre IBK, mais nous voulons que les choses changent seulement », lance un autre qui affirme manifester pour le Mali.

A côte, il y’a aussi des revendications plus politiques. Selon certains manifestants, le président de la République a échoué. « Il n’a honoré aucune de ses promesses », se navre un manifestant, qui dit ne rien attendre encore de lui. Selon notre interlocuteur, le président de la République n’a pas un problème de Premier ministre. « Tout le problème c’est lui », soutient-il.

« Ce n’est que le début », assure l’imam Mahmoud Dicko, qui affirme que cette manifestation vise à sauver la patrie. Dans son speech, l’ancien président du Haut Conseil Islamique a parlé de la division au sein de l’armée malienne. « Ce n’est pas comme ça qu’on va récupérer l’Azawad », ironise-t-il. Le parrain de la CMAS a terminé son intervention par lancer un ultimatum au Chef de l’Etat. « S’il n’écoute pas le message de ce soir, il verra quelque chose qui sera raconté dans l’histoire », prévient l’imam de Badalabougou.

Il faut dire que la manifestation s’est déroulée sans aucun incident. Les forces de l’ordre déployées en grand nombre sur le site de la manifestation et aux alentours ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Ils ont pour la plupart sympathisé par les personnes venues pour manifester« Ce sont nos frères », lance un manifestant.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

