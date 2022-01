Une dizaine d’organisations politiques maliennes ont rejeté dimanche la durée de la transition pour une durée de cinq ans, proposée la veille par le gouvernement à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao). Les Assises nationales de refondation organisées du 11 au 30 décembre dernier ont recommandé une transition d’une durée de 6 mois à cinq ans, sans trancher. Mais le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a déclaré samedi à la télévision publique qu’il avait présenté au président du Ghana Nana Akufo Addo, président en exercice de la Cédéao, une prolongation de cinq ans de la transition, au plus, à compter du 1er janvier.

Dans un communiqué publié dimanche, le «Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie» indique que cette échéance, outre qu’elle «viole la Charte de la transition, n’a pas fait l’objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde du peuple malien». «Par conséquent, le cadre rejette ce chronogramme unilatéral et déraisonnable», ajoute-t-il.

La coalition de partis avait déjà annoncé son refus de prendre part aux Assises nationales de la refondation. Il avait exprimé ce refus le 19 novembre au colonel Assimi Goïta, au pouvoir depuis le putsch du 18 août 2020.

Les dirigeants ouest-africains se réuniront en sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier à Accra. Le 12 décembre, ils avaient exigé des élections en février au Mali et menacé d’imposer des sanctions supplémentaires dès janvier sans engagement des autorités maliennes à organiser des élections le 27 février 2022. Mais les autorités maliennes ont notifié à la Cédéao qu’elles seraient dans l’incapacité d’organiser des élections présidentielle et législatives en février 2022, comme la junte s’y était préalablement engagée.

Le gouvernement malien invoque l’insécurité persistante dans ce pays pauvre et enclavé, livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, et aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d’autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d’exactions.

Par lefigaro.fr

