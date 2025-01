Me Mountaga Tall : « Nul ne rend service à un pouvoir établi, en lui conseillant de se soustraire à la tenue d’élections »

Lors de la traditionnelle présentation de vœux à la presse, hier, à Bamako, le Président du Parti Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID-Faso Yiriwa Ton), Me Mountaga Tall a prôné l’organisation des consultations électorales en 2025 pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Dans un long discours qu’il a prononcé en Bambara et en Français, le président du CNID Faso Yiriwa Ton, qui était entouré de plusieurs responsables de faitières de la presse, a approuvé l’inscription de dotations budgétaires pour les élections de 2025 et l’annonce de l’organisation d’élections transparentes et apaisées dans la Feuille de route du Président de la Transition au Gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Maiga. En exprimant l’adhésion du parti à cette feuille de route, il a exhorté les autorités de la transition à dialoguer avec tous les acteurs afin que toutes les parties prenantes s’engagent dans une démarche pédagogique pour dissiper les inquiétudes et parvenir à un consensus.

Dans ce registre, il a mis en garde ceux qui refusent l’idée même de tenir des élections. « Nous voudrions rappeler que nul ne rend service a un pouvoir établi, en lui conseillant de se soustraire à la tenue d’élections, qui seules, légitiment, crédibilisent et renforcent l’action publique », a mis en garde Me Tall. Ajoutant que « nul ne peut raisonnablement soutenir l’impossibilité de tenir des consultations électorales pour des raisons sécuritaires après la tenue de la consultation référendaire dans des conditions sécuritaires plus précaires ». Et d’inviter le gouvernement à éviter le piège, « Le refus des élections ou leurs reports sans fin apparait donc comme une impasse et un piège à éviter à tout prix »

Toujours sur cette question, Me Mountaga Tall a appelé ces camarades politiques à sortir du doute sur la tenue des élections et à croire leurs tenues. « Nous devons collectivement prendre conscience de l’importance des élections, nous engager pour leur tenues dans un climat sociopolitique serein en vue d’une gestion optimale des affaires publiques », a appelé le président du part CNID-Faso Yiriwa Ton. Toujours sur le plan politique, il a exprimé son soulagement suite à la libération de plusieurs leaders politiques, dénonçant les conditions qui ont mené à leurs arrestations. Dans l’avenir, il a proposé le développement des mécanismes de gestion des différends politiques qui soient respectueux des droits et des libertés de chacun, et qui garantissent la paix sociale.

Au-delà des élections, le conférencier a donné son avis sur l’actualité. Il a appelé les autorités à engager le dialogue avec les groupes armés qui ne sont pas responsables de crimes de sang.

Sur la crise énergétique, il a indiqué qu’elle a un impact direct sur le bien-être des populations. « Elle met en question de la survie pour les entreprises, petites et grandes, et pour les personnes malades ou vulnérables. Les témoignages des perturbations dans des établissements hospitaliers, en raison des coupures de courant, sont alarmantes et inacceptables », a déploré Me Tall, appelant à la mise en place des mesures efficaces pour garantir un approvisionnement énergétique fiable et durable du pays.

Sur le plan régional, il a réitéré son opposition au choix de quitter la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). « le mieux aurait été de s’appuyer sur ce soutien populaire pour reformer la CEDEAO de l’intérieur et en profondeur », a déclaré Me Tall , ajoutant qu’une telle démarche n’aurait empêché en rien la création de la Confédération des Etats du Sahel (AES) .

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

