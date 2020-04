La candidate du Parti Synergie pour un nouveau Mali (SYNOUMA), Mme Safiatou Traoré, crie à la falsification des résultats provisoires du 1er tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale de la commune III du district de Bamako au niveau de la commission de centralisation. La candidate qui se déclare arrivée en première position, place sa confiance aux sages de la Cour Constitutionnelle pour lui restituer sa victoire.

C’est avec une apparente sérénité que l’ancienne députée à l’Assemblée nationale, candidate aux législatives en Commune III et non moins présidente de SYNOUMA a animé un point de presse le vendredi 3 avril au siège de son parti à Hamdallaye, ACI-Bocoum. Dans sa déclaration liminaire, Mme Safiatou Traoré s’est adressée à ses militants et sympathisants en ces termes. «Je sais combien vous êtes confus, perplexes car vous avez été nombreux à m’accorder votre suffrage et à me placer à la première position dans la course». Elle a déploré « des pratiques peu orthodoxes et non compréhensives déroulées dans la salle de délibération ».

Toutefois, a déclaré Mme Safiatou Traoré :« J’en appelle à la sérénité de tous et de toutes car des procédures judicaires sont déjà en cours pour que cette première place nous revienne de plein droit. Les résultats provisoires sont ce qu’ils sont, et seule la Cour Constitutionnelle est compétente pour déceler les cas de fraudes et des erreurs commises dans la commission de centralisation des résultats », a-t-elle lancé avant de réitérer sa gratitude aux électeurs pour l’avoir hissée à la première place de ce premier tour.

A l’appui de son argumentaire, la conférencière avance des chiffres. « Selon les procès-verbaux que nous avons comptabilisés, SYNOUIMA arrive en tête avec 1.868 voix, ensuite l’URD avec 1.671, l’UDD avec 1.639 voix et, enfin, CADM, 1.439 voix », a dit Mme Safiatou Traoré.

La candidate place sa confiance aux sages de la Cour Constitutionnelle pour lui restituer sa victoire. «Je vous demande de faire confiance en la justice de notre pays. Personne ne pourra confisquer notre victoire, Inchallah. Enfin, je demande à tous ceux qui ont soutenu ma candidature de rester vigilants et sereins, je suis persuadée que la vérité triomphera», a-t-elle dit.

En guise de réponse aux questions des journalistes, Safiatou Traoré a fait savoir que le parti SYNOUMA est arrivé premier sur tous les procès-verbaux. Selon elle, les résultats ont été tripatouillés au niveau du gouvernorat du district de Bamako. Elle souhaite que justice soit faite. « Je fais entièrement confiance aux sages de la Cour Constitutionnelle et je m’en tiendrai à leur résultat définitif», a fait savoir l’ancienne présidente de la Commission santé de l’Assemblée nationale.

Bintou Diarra

Commentaires via Facebook :