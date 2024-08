Moussa Mara renonce à certains emoluments d’ancien Premier ministre : Pourquoi son geste suscite tant de polémiques?

L’ancien Premier Ministre d’IBK M. Moussa Mara a décidé de renoncer à plus de 700 000 de ses avantages d’ancien PM au profit du peuple malien. Ce geste de grande portée politique et d’une élégance à nulle autre pareille, suscite une certaine polémique, pour ne pas dire de la jalousie tant au sein de la classe politique qu’à celui de la société civile. L’ancien PM Mara, par cet acte, vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire politique du Mali. Son geste qui est diversement commenté et qui a provoqué une véritable levée des boucliers, est une pression supplémentaire sur les autorités actuelles. D’ailleurs après sa correspondance adressée au Premier ministre en poste, il n’a pas hésité à demander aux autres gouvernants de faire autant afin de soulager les populations qui broient du noir à cause de la crise socio sécuritaire voire financière. Le geste de Moussa Mara va-t-il inspirer d’autres à renoncer à leurs avantages pour soutenir le résilient peuple quid du Président de la transition, du PM, du Président du CNT, des ministres, des membres du CNT ?

Le deuxième premier Ministre de l’ère IBK, l’expert-comptable et le leader politique Moussa Mara, vient d’inscrire son nom en lettres d’or dans le palmarès politique du Mali, en renonçant, sans contrainte, à une partie de ses droits d’ancien PM pour venir en aide aux plus démunis. Pour rappel avant ce geste, Moussa Mara fait partie de rares hommes politiques qui se sont dédiés à la promotion des jeunes à travers le financement des petits projets, tant au niveau de sa base politique qui est la commune IV du District de Bamako, qu’à l’intérieur du Pays. Donc ce geste n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de ses œuvres salvatrices qu’il ne cesse réalisées. Son acte bien que symbolique est à la fois un coup politique incommensurable et une forte interpellation, non seulement des anciens premiers ministres, mais aussi et surtout des gouvernants actuels à quelque niveau qu’ils soient afin de renoncer à leur tour à une partie de leurs avantages pour le Mali et les maliens.

Le geste de Moussa Mara va-t-il inspirer d’autres à renoncer à leurs avantages pour soutenir le résilient peuple ?

A la question de savoir si le geste de Moussa Mara va-t-il inspirer d’autres à renoncer à leurs avantages au profit du résilient peuple, la réponse est non, comme en attestent d’ailleurs les critiques acerbes et même des propos injurieux de certains le qualifiant de tous les noms d’oiseaux de mauvais augure. Si son acte a été qualifié de patriotique par une frange importante de l’opinion, il ne manque pas de provoquer l’ire de ses détracteurs qui l’ont trouvé populiste et provocateur. Le hic est que les plus grands détracteurs de l’ancien PM sont les membres du CNT à qui d’ailleurs il a adressé un message clair et sans ambages, eux qui n’ont aucune légitimité et qui jouissent de tous les avantages des députés élus. Ensuite au PM Choguel K Maiga sans le citer nommément, qui se tape des sommes faramineuses alors que le peuple souffre énormément et enfin au Président de la transition le Colonel Assimi Goita, qui peut faire mieux, après avoir renoncé à une partie de son fonds de souveraineté. Pour l’ancien PM Mara le Président pourrait renoncer à la totalité de ce fonds pour le consacrer aux priorités du moment. Son message s’adresse également à tous ceux qui assument des postes de responsabilité, à savoir les ministres, les directeurs de services centraux, des structures pourvoyeuses d’argent, des EPA, des EPIC, pour ne citer que ceux-ci, afin qu’ils acceptent de renoncer à une partie de leurs avantages au profit des démunis et pour faire face aux priorités comme la guerre et la crise sociale sans précédent.

En définitive, l’ancien premier Ministre Moussa Mara de par son geste de renoncement, vient d’appliquer une vieille vertu de chez nous à savoir la solidarité. Il a indiqué à ses camarades et à tous les leaders politiques la voie à suivre. Il est grand temps que les hommes politiques respectent les principes de redevabilité, de transparence dans la gestion, de rigueur, de solidarité et d’intégrité.

Youssouf Sissoko

